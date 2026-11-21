L’aveva attirata con la scusa del lavoro Violenza sessuale in un capannone, chiesti 4 anni per un 32enne

La 25enne era stata attirata a Rimini con la promessa di un lavoro. Secondo l’accusa, l’uomo l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale

Quattro anni di reclusione: è la condanna chiesta dal pubblico ministero per un 32enne pakistano accusato di violenza sessuale ai danni di una connazionale di 25 anni.

I fatti contestati risalgono al dicembre 2023. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe attirato la giovane da Bologna a Rimini con la promessa di aiutarla a trovare lavoro, per poi condurla in un capannone e costringerla a subire un rapporto sessuale. La ragazza sarebbe riuscita a fuggire e a denunciare l’accaduto alla Polizia.

Il processo si svolge con rito abbreviato davanti al gup Andrea Falaschetti. Dopo la richiesta di condanna, l’udienza è stata rinviata a fine gennaio per le repliche e la sentenza.