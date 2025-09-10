Violenza sessuale su collega, sospeso ex primario di un ospedale nel Catanese
Il gip dispone l’interdizione per Giuseppe Reina, 63 anni: la Procura contesta più episodi, ma al momento riconosciuti gravi indizi in un solo caso
Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente in servizio nel sistema sanitario pubblico di Catania, è stato sospeso dall’incarico in seguito a un’indagine per violenza sessuale.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quando ricopriva il ruolo di primario in un reparto dell’ospedale di Paternò, avrebbe tenuto “comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura”, approfittando della sua posizione gerarchica. Tali condotte, secondo l’accusa, sarebbero avvenute anche durante i turni di lavoro.
Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’interdizione ravvisando gravi indizi soltanto in uno dei diversi episodi contestati dalla Procura, che comunque continua a indagare per ricostruire l’intero quadro delle accuse.