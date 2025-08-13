Violenza sui treni della Riviera: tre risse e convogli soppressi

Caos domenicale tra Bologna e Rimini: interventi delle forze dell’ordine e piano straordinario di Fs

Domenica scorsa, sulla linea ferroviaria Bologna–Rimini, tre scontri tra bande di giovani hanno causato la cancellazione di altrettanti treni e ritardi pesanti. Le risse, scoppiate sia in stazione che a bordo, hanno coinvolto convogli mattutini carichi di ragazzi di ritorno dalla Riviera. Carabinieri e polizia sono intervenuti più volte, bloccando la circolazione soprattutto sulla tratta Ravenna–Rimini. Ferrovie dello Stato, che da mesi monitora i cosiddetti “treni caldi”, ha attivato filtri a terra e scorte a bordo nei weekend estivi, ma il fenomeno resta critico, soprattutto in vista di Ferragosto.