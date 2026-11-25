SINDACATO AUTONOMO POLIZIA Violenza sulle donne, il SAP: "Servono responsabilità e collaborazione"

Il Sindacato di Polizia richiama l'importanza di superare le divisioni politiche e rafforzare prevenzione, educazione e cultura del rispetto

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il SAP Sindacato Autonomo di Polizia di Rimini richiama l’importanza di un impegno condiviso, al di là delle divisioni politiche e ideologiche. Prevenzione, rispetto, educazione e collaborazione tra istituzioni e cittadini sono fondamentali per contrastare la violenza di genere e sostenere le vittime ogni giorno.

La nota stampa del Sindacato Autonomo di Polizia di Rimini

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il SAP desidera rivolgere una riflessione che vada oltre la ritualità delle ricorrenze e delle dichiarazioni di circostanza. La violenza contro le donne rappresenta una ferita profonda per l'intera società, un fenomeno che continua a manifestarsi in forme diverse e che richiede una risposta concreta, quotidiana e condivisa. Si tratta di una battaglia di civiltà che non appartiene a una sola parte, a una sola categoria o a una sola sensibilità politica. È una sfida che riguarda tutti. Per questo il SAP invita ad affrontare questo tema senza inutili e dannose divisioni ideologiche, con sereno disincanto e contrapposizioni che troppo spesso rischiano di trasformare un problema reale e drammatico in terreno di scontro anziché di collaborazione. La tutela delle donne, la prevenzione della violenza e il sostegno alle vittime non possono avere colore politico, ma devono rappresentare un patrimonio comune di valori e di azioni. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono quotidianamente impegnati nell'ascolto delle vittime, nella prevenzione, nell'attività investigativa e nell'applicazione degli strumenti normativi posti a tutela delle persone più vulnerabili. Un lavoro svolto spesso tacitamente, con professionalità, sensibilità e senso del dovere. Il contrasto alla violenza di genere richiede il contributo di tutte le istituzioni, della scuola, del mondo dell'informazione, degli enti locali, del volontariato e di ogni singolo cittadino. La battaglia contro la violenza sulle donne si vince insieme, facendo ciascuno la propria parte nel modo migliore che può. Con responsabilità, con rispetto, con educazione e con la capacità di riconoscere i segnali di disagio e di intervenire prima che sia troppo tardi. Non esiste violenza che esplode all’improvviso. Ogni atto di aggressione trova spesso origine in una parola offensiva, in una mortificazione, in una pretesa di superiorità, in una forma di possesso o di controllo che la società tende talvolta a minimizzare come normale conflittualità. È proprio contro l’accettazione passiva di questa apparente normalità che dobbiamo impegnarci. Perché la cultura del rispetto si afferma quando impariamo a riconoscere che anche le parole possono ferire, che ogni umiliazione lascia un segno e che ogni atto di prevaricazione, se ignorato, può diventare il primo passo verso forme di violenza ben più gravi. La prevenzione inizia da qui: dall'educazione al rispetto reciproco e dal coraggio di non tollerare e considerare normale ciò che normale non è. Le cronache di questi giorni ci ricordano che, ancora oggi, in alcune parti del mondo una donna può essere punita per aver cantato in pubblico a capo scoperto. Anche da qui passa il contrasto alla violenza contro le donne, dalla difesa della libertà di ciascuna di esprimersi e di scegliere come vestirsi. In questa giornata il SAP sostiene l’impegno giornaliera delle Forze dell’Ordine affinché ogni donna possa sentirsi libera, sicura e rispettata, non soltanto il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Perché la vera cultura del rispetto non nasce dagli slogan, ma dai comportamenti concreti e dall'impegno quotidiano di un'intera comunità.