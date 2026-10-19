Violenza sulle donne, la provincia di Rimini prepara il calendario delle iniziative di novembre

A confronto Comuni, associazioni, centri antiviolenza, scuole e forze dell’ordine

Si è svolto scorso, nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini, un incontro di coordinamento promosso dalla consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità e Politiche di Genere, Barbara Di Natale, dedicato alla costruzione del calendario provinciale delle iniziative in programma per il mese di novembre in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne.

All'incontro hanno partecipato amministratrici e amministratori dei Comuni del territorio provinciale, rappresentanti delle associazioni, dei centri antiviolenza, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, del mondo educativo e del volontariato, confermando ancora una volta la forte capacità del territorio riminese di fare rete su un tema tanto delicato quanto centrale per la crescita civile delle comunità.

E’ stata l'occasione per condividere progetti, iniziative e proposte che confluiranno nel calendario unitario delle attività promosse durante il mese di novembre, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, promuovere la cultura del rispetto e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

La consigliera Barbara Di Natale sottolinea: "Anche quest'anno il territorio della provincia di Rimini dimostra di possedere una rete solida, competente e determinata nel contrasto alla violenza contro le donne. Fare rete non è uno slogan, ma una necessità. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole, servizi, forze dell'ordine e cittadini possiamo costruire risposte efficaci, prevenire la violenza e promuovere un cambiamento culturale duraturo. Il 25 novembre deve essere non solo un momento di riflessione, ma soprattutto un'occasione di azione concreta e di assunzione di responsabilità collettiva. La violenza contro le donne non riguarda soltanto le donne: riguarda la qualità della nostra democrazia e il futuro delle nostre comunità. Per questo è fondamentale coinvolgere sempre di più gli uomini, i padri, mariti, i compagni, i figli, i fratelli, gli amici e i colleghi. La cultura del rispetto si costruisce insieme e la parità non è una battaglia delle donne, ma una sfida di civiltà che riguarda tutte e tutti. Continuiamo quindi a investire su informazione, formazione, conoscenza, consapevolezza e prevenzione: sono queste le basi sulle quali costruire una società più giusta, più libera e più sicura per le nuove generazioni."

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come la violenza contro le donne continui a rappresentare un fenomeno strutturale e culturale che richiede un impegno costante e condiviso da parte delle istituzioni, del mondo associativo, della scuola, delle famiglie e dell'intera società. Particolare attenzione è stata dedicata al valore della prevenzione, dell'educazione alle relazioni sane, del superamento degli stereotipi di genere e del coinvolgimento delle nuove generazioni, a partire dai percorsi realizzati nelle scuole e nei luoghi della comunità. L'incontro ha inoltre richiamato il significato degli ottant'anni dal voto alle donne, una delle conquiste più importanti della storia democratica italiana, che invita a riflettere sul cammino compiuto e sulle sfide ancora aperte per una piena ed effettiva parità tra donne e uomini.

Il calendario provinciale delle iniziative promosse dai Comuni, dalle associazioni e dalle realtà del territorio verrà presentato nelle prossime settimane e accompagnerà la comunità della provincia riminese durante tutto il mese di novembre e dicembre con momenti di sensibilizzazione, confronto, formazione e approfondimento dedicati al contrasto della violenza di genere.