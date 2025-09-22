Violenze al corteo per Gaza a Milano, scontri davanti alla stazione

Lanci di pietre, cariche della polizia e devastazioni. Dieci fermi e sessanta agenti feriti

È degenerato in violenza il corteo per Gaza andato in scena ieri a Milano. Un gruppo di manifestanti, molti con kefiah e bandiere palestinesi, ha assaltato la stazione centrale lanciando pietre e oggetti contro le forze dell’ordine. La vetrata dell’ingresso principale è stata distrutta e diversi spazi interni devastati, seminando paura tra i passeggeri.

La polizia ha risposto con cariche di alleggerimento e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è pesante: almeno dieci persone fermate e sessanta agenti feriti.

«Un vandalismo di frange violente che non aiuta la causa palestinese», ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Più duro il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha parlato di «un deliberato attacco contro la polizia».

Non solo Milano. A Roma in piazza sono scese decine di migliaia di persone. Nella Capitale e in altre città come Bologna e Pisa, i manifestanti hanno bloccato autostrade e tangenziali. Situazione tesa anche nei porti: a Genova, Livorno e Marghera le attività si sono fermate. Lo sciopero indetto dai sindacati di base e dalle unioni studentesche ha coinvolto anche fabbriche, scuole e università, con adesioni significative in tutta Italia.