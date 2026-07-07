Violenze, schiaffi e minacce: a giudizio la madre riminese che terrorizzava i figli

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un'assistente sociale

Una donna di 48 anni, residente a Rimini, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti di due dei suoi tre figli. Secondo la Procura, tra il 2013 e il 2024 avrebbe instaurato in famiglia un clima di costante paura, fatto di violenze fisiche, insulti e umiliazioni.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un'assistente sociale, alla quale uno dei minori aveva raccontato quanto accadeva in casa. Tra le contestazioni figurano schiaffi, calci, spinte e ripetute offese rivolte ai figli, oltre a continui attacchi alla figura del padre. I bambini avrebbero inoltre assistito a un'aggressione della madre nei confronti del nonno materno.

Tra gli episodi più gravi contestati, la donna avrebbe attribuito alla figlia maggiore la responsabilità del tentato suicidio della sorellina più piccola, arrivando anche a impedirle di rientrare in casa. Nel processo si sono costituiti parte civile il padre dei ragazzi e i due figli indicati come persone offese. La prossima udienza è stata fissata per il 18 gennaio.