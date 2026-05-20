Violenze su compagna e figlia neonata: 27enne riminese condannato a 5 anni e 6 mesi

Picchiava la compagna incinta e la bimba di 18 mesi

Condannato a 5 anni e 6 mesi un 27enne riminese accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna e della figlia di 18 mesi. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio davanti al collegio penale di Rimini.

Secondo le indagini, i fatti sarebbero avvenuti tra il 2023 e il febbraio 2025 a Riccione. L’uomo, difeso dall’avvocata Morena Ripa, avrebbe più volte aggredito la compagna, anche durante la gravidanza, minacciandola di morte e costringendola a coprire lividi e ferite con il trucco. Contestate anche violenze sulla bambina, afferrata al collo e strattonata perché piangeva.

Il tribunale ha disposto anche una provvisionale da 15mila euro, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione della responsabilità genitoriale per 11 anni. Il 27enne si trova tuttora in carcere. La giovane donna, assistita dall’avvocato Giorgio Bartolotti, aveva denunciato le violenze dopo l’ennesimo episodio di aggressione.