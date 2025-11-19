Virtus–Maccabi si giocherà a Bologna: il sindaco Lepore contrario ma il Viminale conferma

La partita di Eurolega resta al PalaDozza: prefettura e Ministero dell’Interno giudicano adeguate le condizioni di sicurezza. Lepore: “Decisione presa con i muscoli, il governo se ne assume la responsabilità”

La partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si disputerà regolarmente venerdì al PalaDozza. È quanto emerso dal tavolo tecnico tenuto in prefettura, nonostante la contrarietà del sindaco Matteo Lepore, che aveva chiesto di rinviare o spostare il match in un’altra data e in un’altra sede, alla luce dell’allerta legata alle proteste annunciate in città.

“Ho rappresentato la mia contrarietà – spiega Lepore – ma mi è stato ribadito dal prefetto e dal Ministero dell’Interno che sussistono le condizioni di ordine pubblico e di tutela dell’incolumità dei cittadini. Non posso che prenderne atto.”

Il sindaco non nasconde il suo dissenso sul metodo con cui è stata gestita la decisione: “È una questione internazionale seria e grave, che andava affrontata con la testa e non con i muscoli. Il ministero ha deciso di agire con i muscoli e se ne assume ogni responsabilità.”

Per garantire la sicurezza sono state previste misure straordinarie, tra cui la chiusura e la messa in sicurezza dell’intera area circostante il PalaDozza. Le forze dell’ordine presidieranno la zona per prevenire tensioni e garantire lo svolgimento regolare dell’evento sportivo.