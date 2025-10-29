Viserba, 225.000 euro per migliorare la viabilità nelle vie Curiel e Dogana

Primi passi per il progetto, che prevede interventi sull'area antistante la stazione ferroviaria

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l'intervento di riqualificazione urbana che interesserà l'area di ingresso della Stazione ferroviaria di Viserba su via Curiel e l'intera via Dogana a Rimini. Il progetto, del valore complessivo di 225mila euro, punta a migliorare significativamente la sicurezza e l'accessibilità di due zone strategiche per la mobilità del quartiere, restituendo ai cittadini e ai turisti spazi rinnovati e funzionali. L'intervento si articola su due fronti principali. Per quanto riguarda l'area antistante la Stazione di Viserba, si prevede la riqualificazione completa di circa 550 metri quadrati attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica, la sistemazione delle aree verdi e degli arredi urbani, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire piena accessibilità a tutti gli utenti. Su via Dogana, invece, è programmata una manutenzione straordinaria del manto stradale per un'estensione di circa 420 metri lineari, pari a 2.100 metri quadrati. L'intervento prevede anche la creazione di un percorso pedonale protetto da dissuasori, che consentirà ai pedoni di percorrere la via in totale sicurezza. Per rendere possibile questa nuova configurazione, via Dogana sarà impostata a senso unico di marcia. Tutti gli interventi rispetteranno le normative vigenti in materia di costruzione stradale, il Codice della Strada e la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. I materiali utilizzati garantiranno durabilità e compatibilità con l'uso sia pedonale che carrabile. L'importo complessivo stanziato ammonta a 225mila euro. Nelle prossime fasi si procederà alla progettazione esecutiva degli interventi approvati.