Viserba, la nuova piscina apre i battenti: il 28 marzo festa di inaugurazione

Gli assessori Morolli e Lari: "Nuova piscina diventerà un punto di riferimento per tutta la città"

Inizierà ufficialmente sabato 28 marzo la stagione della nuova piscina comunale di Rimini. Tra un mese circa aprirà il nuovo polo dell’acqua realizzato a Viserba, nel contesto del riqualificato Parco don Tonino Bello: "un’opera attesa che va a colmare un gap nell’impiantistica della città mettendo a disposizione dei cittadini, delle società sportive e delle scuole una struttura all’avanguardia, funzionale, accessibile, in grado di rispondere alle diverse esigenze della comunità", evidenzia l'amministrazione comunale. Uno spazio della città e per la città che sabato 28 marzo aprirà i battenti con un pomeriggio di festa tra sport, esibizioni in acqua delle varie discipline, musica e intrattenimento, tra il piano vasche e l’outdoor. Il programma dell’inaugurazione, che partirà alle ore 16, sarà reso noto nei dettagli nei prossimi giorni e prevedrà anche il coinvolgimento delle scuole. “Sarà un’occasione di festa per tutti – sottolineano gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e allo sport Michele Lari – per conoscere e prendere confidenza con un impianto destinato a diventare un punto di riferimento per la città, nonché un punto di ritrovo e di incontro per le tante famiglie e giovani che vivono e frequentano il quartiere”.

L’avvio delle attività

La gestione della nuova piscina è stata affidata attraverso evidenza pubblica al raggruppamento temporaneo di imprese Acqua Rimini (composto da Around Sport Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, mandataria capogruppo, Consorzio Cfa Soc. Coop. Sociale, Associazione Polisportiva Garden, Uisp – Comitato Territoriale di Rimini Aps, Unione Sportiva Acli Aps Rimini) che darà subito l’avvio alle attività. Già dal 1° aprile, in concomitanza con la chiusura del primo trimestre dell’anno, le società sportive oggi impegnate nella piscina del Palasport Flaminio inizieranno a trasferire le proprie attività nel nuovo impianto, come già concordato da mesi. In questa prima fase saranno poi organizzate iniziative promozionali, open day ed eventi, accompagnando l’entrata in funzione a pieno regime dell’impianto. L’attuale piscina comunale continuerà a restare operativa per un breve periodo di transizione, per consentire il completamento delle attività già acquistate dagli utenti.

Il polo dell’acqua

Oltre alla vasca regolamentare a 10 corsie, con dimensioni di 25x25 metri per 2 metri di profondità, l’impianto comprende due vasche per le attività di acqua fitness e avviamento al nuoto. Sin dalle prime fasi di progettazione, il nuovo impianto natatorio è stato concepito secondo i principi del “Design for All”, garantendo l’accessibilità e la fruibilità degli spazi a persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva.

La struttura sarà inoltre dotata di spazi dedicati alla ristorazione e caffetteria, un'area fitness, un'area giochi, un punto vendita di articoli sportivi. Presenti due aree di parcheggio sui lati sud-est e sud-ovest del parco. La piscina presenta un’architettura energeticamente avanzata, con un miglioramento di oltre il 20% dei parametri previsti dalla normativa per gli edifici a energia quasi zero (NZEB). Il nuovo polo natatorio è stato progettato a seguito di una gara europea nel rispetto delle tempistiche dettate dalle milestones PNRR che co-finanzia l’intervento per circa 3,5 milioni su un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. Iniziati nel luglio del 2023, i lavori si sono conclusi entro i tempi previsti dal programma europeo.

Il Parco don Tonino Bello

La giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive (termine aprile). Il parco è dotato di un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, un campo da basket e un campo di calcio a 5 regolari, un’area dedicata al fitness di circa 100 mq oltre ad un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati. In queste ultime settimane sono in programma i lavori per la nuova rampa accessibile di connessione di via Sacramora al parco, il completamento dell’area giochi - già in parte eseguita con l’installazione tra le altre cose de “la Balena”, gioco inclusivo progettato appositamente per il parco Don Tonino Bello - la messa a dimora delle circa cento nuove alberature e delle macchie arbustive, il completamento della grafica a terra dell’area playground. Prevista anche la posa in opera di tutti gli elementi di comunicazione e arredo. Già in esecuzione i lavori di rifacimento del marciapiede di via Baroni che si connetterà direttamente con i percorsi del parco.