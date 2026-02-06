Viserba: lite in appartamento allarma i vicini, padrone di casa trovato illeso

Intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118

Momenti di concitazione oggi (venerdì 6 febbraio) in via Schinetti a Viserba, dove sono intervenuti i Carabinieri, allertati da una telefonata che segnalava una furiosa lite in abitazione e due individui che si erano allontanati dalla stessa. I Carabinieri hanno suonato alla porta, senza ottenere risposta. Sono stati così allertati il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Una volta all'interno, è stato trovato il proprietario di casa, che ha riferito di non aver sentito il campanello. Era solo e non presentava segni di percosse.