Viserba, nell'appartamento di una ragazza incensurata quasi 4 kg di droga: arrestata

Tutto è partito da una segnalazione sul forte odore di cannabis proveniente dall'appartamento

Lo scorso 6 agosto una 30enne italiana, residente a Viserba Monte, è stata arrestata dalla Squadra Mobile della Polizia per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività di indagine sono partite da una segnalazione sul forte odore di cannabis proveniente dall'appartamento della giovane, che è risultata incensurata. Notato poi il via vai di persone, gli agenti sono passati in azione, effettuando la perquisizione dell'abitazione: all'interno sono stati trovati e sequestrati quasi 3 kg di hashish, divisi in 27 panetti, e quasi un kg di cocaina, oltre alla somma in contanti di 18.600 euro, ritenuta provento di spaccio. È scattato così l'arresto della 30enne: per l'ingente quantitativo di stupefacente, la 30enne è stata portata al carcere di Forlì, in attesa del processo per direttissima.