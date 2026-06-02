"Viserba non può essere trattata così": rifiuti abbandonati dopo gli eventi, segnalazione di una residente

"Vedere la mia città ridotta così dopo ogni evento mi ferisce"

Cassonetti circondati da rifiuti, lattine e bottiglie lasciate a terra negli spazi pubblici. È la situazione segnalata da una residente di Rimini, che denuncia quanto osservato in via San Martino in Riparotta, davanti alla chiesa di don Danilo a Viserba, all'indomani di un fine settimana caratterizzato da eventi e grande afflusso di persone.

La cittadina, che ha documentato la situazione con alcune fotografie, esprime amarezza per le condizioni in cui si presenta l'area. "Vedere la mia città ridotta così dopo ogni evento mi ferisce", scrive, sottolineando come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano.

Tra gli aspetti evidenziati c'è il costo delle pulizie straordinarie, che secondo la residente finirebbe per ricadere sulla collettività attraverso la Tari. Viene inoltre richiamata l'attenzione sull'immagine della città e di un luogo considerato punto di riferimento per il quartiere, oltre che sui possibili rischi per la sicurezza, legati alla presenza di vetri e lattine abbandonati in una zona frequentata da famiglie e anziani.

La segnalazione si conclude con un appello affinché si apra una riflessione sulle possibili soluzioni: dall'aumento dei controlli all'installazione di più cestini, passando per campagne di educazione civica e sanzioni più efficaci contro chi abbandona i rifiuti.