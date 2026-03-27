Viserba, problema parcheggi in via Amendola: "Sosta disordinata: ecco perché"

L'associazione Ariminensis: "Bene la riqualificazione voluta dal Comune, ma rimane problema sosta"

La riqualificazione di via Amendola è stata al centro di un incontro, nella serata di ieri (giovedì 26 marzo) nella sede parrocchiale di piazza Pascoli a Viserba, alla presenza dell'assessore Mattia Morolli. L'associazione Ariminensis in una nota analizza il progetto, partendo dal tema marciapiedi, definendo comprensibile "la scelta progettuale di differenziare i due lati della via, mantenendo le alberature sul lato verso Riccione, pur con alcuni limiti strutturali, e rendendo pienamente accessibile e a norma il lato verso Ravenna".

L'associazione parla di compromesso che, "se ben realizzato", può garantire la tutela del verde e maggiore sicurezza e fruibilità, anche grazie al previsto potenziamento dell’illuminazione pubblica, "oggi oggettivamente insufficiente soprattutto nei mesi estivi".

La criticità maggiore emerge sul tema parcheggi: "La decisione di non regolamentare la sosta per evitare una riduzione dei posti disponibili lascia irrisolta una situazione già oggi estremamente complessa", evidenzia l'associazione, che parla di "pressione costante" in zona, sul tema, tra residenti senza garage e posti auto, difficoltà di accesso per chi possiede spazi privati, presenza di veicoli provenienti dalle vie limitrofe, come via Cavarretta e incremento significativo delle auto durante il periodo estivo per turisti e proprietari di seconde case.

"L’assenza di una regolamentazione rischia di consolidare una situazione di sosta disordinata, che non rappresenta una soluzione ma una necessità dettata dalla mancanza di alternative", afferma l'associazione, che teme criticità analoghe alla via Celli.

"Restano inoltre senza risposte chiare interventi fondamentali per la mobilità pedonale, come il collegamento verso Via Amati e l’area commerciale, ancora oggi privi di tempistiche definite. Si rende inoltre inevitabile prevedere l’apertura ciclopedonale di Via Amendola verso Via Amati, intervento che non presenta motivazioni concrete per essere ulteriormente rinviato e che consentirebbe di alleggerire la pressione sulla sosta, considerando la presenza di maggiori possibilità di parcheggio nell’area limitrofa", argomenta l'associazione, che chiude con una riflessione: "È evidente che il problema parcheggi in zona non possa essere affrontato semplicemente lasciando le cose come stanno, ma richieda una riflessione più ampia e soluzioni strutturali, capaci di tenere insieme le esigenze di tutti. Auspichiamo quindi che, accanto agli interventi previsti, si apra un confronto concreto su questo tema, per arrivare a scelte che migliorino realmente la vivibilità della zona. Intervenire su Via Amendola è importante: farlo risolvendo anche le criticità principali lo è ancora di più".