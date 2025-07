Viserba rende omaggio al mare con la storica Vanina

Piccole imbarcazioni, velisti e subacquei uniti per un’iniziativa ecologica tra le onde e i fondali dell’Adriatico

Sabato 21 giugno si svolgerà a Viserba l’omaggio al mare, con partenza alle ore 11.00 dal porticciolo a bordo della batana storica Vanina, affidata all’associazione del Museo della piccola pesca E’Scaion di Viserbella. L’iniziativa, che segue l’inaugurazione della Notte Rosa 2025, si ispira al tema “Il mare libero dalle plastiche”. L’evento prevede un’azione ecologica con piccole imbarcazioni, canoe, mosconi a remi, velisti e subacquei impegnati nel monitoraggio dei fondali.

"Un’azione ecologica, dolce e non invasiva" dicono gli organizzatori "con piccole imbarcazioni, nuotatori, canoe, mosconi a remi e velisti insieme che accompagnano i due sub in immersione intorno alle scogliere per monitorare la qualità dei fondali, muniti della perfetta attrezzatura fotografica subacquea che sono soliti utilizzare negli oceani del mondo: Aris Schiavoncini e Piero Lazzeroni"

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui Basta Plastica in Mare, il Museo della Marineria e il Circolo Nautico di Viserba. Al termine, i partecipanti saranno accolti con un pranzo conviviale sul porticciolo.