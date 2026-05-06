Viserba, scontro frontale tra bici sul lungomare: anziano in codice rosso al Bufalini

L'incidente è avvenuto mercoledì 6 maggio intorno alle 18 in via Porto Palos. Coinvolti un 83enne e un 40enne

Un violento scontro frontale tra due biciclette si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 maggio sulla pista ciclabile del lungomare di Viserba, in via Porto Palos all'altezza del civico 2. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e ha subito richiesto l'intervento dei soccorsi.

I due ciclisti — un uomo di 83 anni e un 40enne — si sono scontrati frontalmente cadendo con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti rapidamente un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso del 118, oltre alla polizia locale per i rilievi di rito.

Ad avere la peggio è stato l'anziano, che ha riportato un grave trauma cranico: soccorso e stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena. Anche il ciclista di 40 anni ha riportato diversi traumi ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Rimini per accertamenti.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, intervenuta per ricostruire le cause dello scontro.