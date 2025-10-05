Viserba staccata da Rimini: "Faremo Comune con le Celle e Santa Giustina". Scelto il legale

Martedì (7 ottobre) passaggio chiave: si costituirà il comitato. Nominato come legale l'avvocato Davide Grassi

A Viserba c'è chi vuole l'indipendenza amministrativa da Rimini. Procede il progetto del referendum per "staccare" Viserba da Rimini: martedì (7 ottobre) è in programma un passaggio fondamentale, con la nascita del comitato, che al momento conta già una ventina di partecipanti. Intanto, come riferisce Il Resto del Carlino di Rimini, è stato nominato un legale: l'avvocato Davide Grassi. Tra i promotori del referendum c'è l'albergatore viserbese Gabriele Bernardi. Costituito il comitato, si procederà con la raccolta firme che non partirà prima dell'aprile 2026: ci sono tempi tecnici da rispettare. L'idea è di costituire un nuovo Comune, che includerà anche Santa Giustina e la zona Celle. "Circa 35.000 abitanti - precisa Bernardi - lo stesso numero di residenti che ha Riccione".