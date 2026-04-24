Viserba, viale Dati pericoloso: "Auto troppo veloci, bambini rischiano di essere investiti"

La segnalazione del lettore riguarda la parte di lungomare tra la filiale Credit Agricole e la via Marconi

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione da un cittadino di Viserba, che precisa di aver inoltrato lo stesso testo agli uffici competenti del Comune di Rimini e al sindaco Jamil Sadegholvaad.

Vi scrivo per chiedere semplicemente che venga data un’occhiata, concreta e sul posto, al tratto di lungomare di Viserba in viale Dati, compreso tra la filiale Credit Agricole e via Marconi, zona farmacia.

In questi giorni, con la bella stagione, la situazione è diventata molto delicata: auto parcheggiate sia a destra che a sinistra, biciclette, pedoni, bambini, passeggini e macchine che convivono nello stesso spazio, spesso senza margine reale di sicurezza.

Il punto è che le auto continuano a transitare a velocità che, a occhio, sembrano spesso tra i 50 e i 70 km/h. In quel tratto, con quella promiscuità, non è una questione di decoro urbano: è una questione di centimetri e secondi.

Non scrivo per fare polemica, né per riaprire discussioni ideologiche su auto, piste ciclabili o Parco del Mare. Scrivo perché, camminandoci ogni giorno, la sensazione è molto semplice: prima o poi qualcuno si farà male. O peggio.

Lo dico da cittadino, ma soprattutto da padre. Ho una bambina di due anni, che ogni tanto con la sua biciclettina senza pedali sgattaiola avanti di qualche metro, come fanno i bambini. E ho un bebè in arrivo. Non vorrei mai dover pensare che un tratto di lungomare, nato per essere vissuto dalle famiglie, possa diventare il posto dove un bambino muore sotto una macchina.

Mi rendo conto che la frase sia dura. Ma credo sia più utile scriverla oggi in una PEC che leggerla domani in un titolo di cronaca.

Chiedo quindi, con spirito collaborativo, un sopralluogo e una valutazione urgente su eventuali interventi semplici ma efficaci: controlli, dissuasori, segnaletica, limitazioni reali della velocità o qualunque altra soluzione riteniate opportuna,