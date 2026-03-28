Viserbella, oltre 200 firme raccolte contro la nuova antenna in via Bruschi

"Installata in un punto sensibile", evidenzia il comitato

Alcuni cittadini di Viserbella si sono riuniti nel comitato "No antenna" per chiedere la sospensione del cantiere per una nuova antenna, legata alla rete wireless cittadina, in via Ezio Bruschi. La prima iniziativa è stata una raccolta di oltre 200 firme a margine di una petizione per sollecitare lo spostamento della struttura in un'altra area meno impattante per la popolazione.

"Crediamo che l’installazione in quel punto presenti criticità che non sono state prese in considerazione - argomenta il comitato in una nota - e la prima è la vicinanza con l'ex colonia Villa Albertina di Viserbella, che ospita al suo interno il progetto Anche se Piove e la materna Scuola sul Mare”.

"A preoccupare noi cittadini è anche il cosiddetto effetto cumulo in quanto in poche decine di metri coesistono altre antenne sempre dedicate alla telefonia mobile", aggiunge il comitato

"Vorremmo porre all’attenzione della comunità la procedura di identificazione e installazione delle antenne, che non ha elementi di trasparenza e corretta informazione per i cittadini, che si vedono imporre un’infrastruttura così ingombrante senza poter far parte del processo decisionale. Riteniamo che la semplice pubblicazione sul sito del comune non rappresenti di per sé un valido strumento di rapporti tra cittadini e amministrazione pubblica, sia per la poca semplicità di utilizzo del sito, sia perché non è pensabile che i cittadini debbano informarsi solo attraverso questo strumento", chiosa la nota del comitato, che chiede un incontro urgente con l'amministrazione comunale.