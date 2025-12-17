Visit Riccione: turismo, social e strategie per il futuro

L’assemblea di Visit Riccione punta su identità, innovazione e promozione internazionale

L’Assemblea annuale di Visit Riccione, ospitata al Palazzo del Turismo, ha restituito l’immagine di una città in movimento. Non soltanto grazie ai progetti del Consorzio, ma soprattutto grazie agli operatori che, negli ultimi mesi, hanno dimostrato di credere davvero nella forza dell’identità, della partecipazione e nel lavoro portato avanti dalla pubblica amministrazione.

La giornata si è aperta con gli interventi istituzionali del Presidente Franco Vanucci, dell’Assessore al Turismo Mattia Guidi e di Chiara Astolfi, Direttore di Destinazione Romagna. Tutti hanno ribadito come la collaborazione tra pubblico e privato sia, oggi più che mai, la chiave per rendere la destinazione competitiva, riconoscibile e attrattiva durante tutto l’anno.

Visit Riccione arriva a questo appuntamento con una consapevolezza nuova: la città sta cambiando volto e lo sta facendo attraverso i nuovi contenuti, le nuove storie e mettendo al centro le persone che ogni giorno la abitano. Nel 2025 questa narrazione si è fatta più presente e più autentica. Sui social del Consorzio – oggi seguiti da oltre 28.500 follower – è emersa la Riccione degli operatori: volti, gesti e storie che hanno aperto le porte delle loro attività, dai ristoranti alle botteghe storiche, restituendo una città vera e profondamente umana. Un racconto che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni e che ha riportato al centro ciò che rende unica la destinazione: le persone che ogni giorno la vivono e la fanno vivere.

Il Presidente Vanucci lo ha sintetizzato così: “Essere parte di Visit Riccione significa sentirsi dentro un circuito che fa cose, che sperimenta, che mette al centro la città e la racconta con cura. La forza del nostro lavoro non sta soltanto nelle campagne o nei dati, ma nell’energia che abbiamo visto crescere negli operatori. È questa la Riccione che vogliamo portare nel 2026”.

Accanto alla promozione digitale, il 2026 vedrà un forte impegno sui mercati internazionali: la campagna estera unirà attività online e azioni offline nei principali Paesi target – Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Francia e Regno Unito – con l’obiettivo di riportare Riccione al centro dell’interesse europeo. Il Consorzio stima che ogni hotel aderente al “Pacchetto Estero” potrà ricevere oltre 400 richieste di prenotazione da questi mercati, grazie a campagne mirate, materiali multilingua e alle iniziative B2B door-to-door che coinvolgeranno tour operator e agenzie estere.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla vocazione family della città, che nel 2025 ha rappresentato quasi la metà delle richieste ricevute. Il nuovo progetto “Riccione Famiglia”, presentato oggi, offrirà agli hotel uno storytelling personalizzato, servizi dedicati e campagne promozionali specifiche per intercettare un pubblico in costante crescita. Una direzione che conferma Riccione come una delle destinazioni italiane più attente alle esigenze delle famiglie, non solo in estate ma lungo tutto l’arco dell’anno.

Il nuovo Piano Marketing 2026 guarda complessivamente a un rilancio narrativo e strategico della città: il portale verrà rinnovato con un linguaggio ancora più fresco e contemporaneo che integra il nuovo sistema di intelligenza artificiale (Vale AI); il blog e la produzione social saranno potenziati per trasformare l’esperienza quotidiana della destinazione in un racconto capace di ispirare nuovi viaggiatori, rafforzando il senso di identità della comunità turistica locale.

“È un percorso che richiede coraggio e collaborazione” – ha dichiarato Mattia Guidi, Assessore al Turismo del Comune di Riccione. “La città ha bisogno di una strategia solida, capace di parlare ai nuovi turisti stranieri e di consolidare i mercati tradizionali. Visit Riccione sta facendo un lavoro importante per rafforzare la competitività della destinazione”.

Secondo Chiara Astolfi, “La Riviera cresce quando cresce l’unità d’intenti dei suoi attori. Riccione è una delle piazze più dinamiche e le azioni coordinate tra il Consorzio Visit Riccione, gli altri consorzi cittadini che rappresentano l’intero ventaglio delle opportunità turistiche di Riccione, Visit Romagna ed Apt Servizi Regione Emilia-Romagna ci permetteranno di posizionare con ancora maggiore efficacia il brand Riccione e il brand Romagna tra il pubblico italiano ed estero”.

L’assemblea si conclude con un messaggio chiaro: far parte di Visit Riccione significa entrare in un ecosistema che non si limita a promuovere, ma crea valore, produce contenuti, alimenta identità e dà voce a una città che ha scelto di guardare avanti. Il 2026 sarà l’anno in cui questa visione diventerà ancora più concreta, grazie a una comunità di operatori che ha deciso di essere protagonista del futuro della propria destinazione.