Visit Romagna cerca le imprese per promuovere il territorio nel 2027: domande entro il 30 novembre

Pubblicato l'avviso per partecipare al programma di promo-commercializzazione turistica. Gli operatori potranno contribuire alla progettazione delle iniziative e alle attività rivolte ai visitatori.

Le imprese turistiche della Romagna sono chiamate a partecipare alla promozione del territorio per il 2027. Visit Romagna ha pubblicato un avviso per raccogliere le adesioni degli operatori privati interessati a prendere parte al Programma di promo-commercializzazione della Destinazione Turistica Romagna. La prima scadenza per presentare la candidatura è fissata al 30 novembre 2026.

L'obiettivo è mettere in relazione la promozione delle località con l'offerta delle aziende, favorendo la commercializzazione di soggiorni, servizi ed esperienze. Gli operatori saranno coinvolti fin dalla fase di progettazione delle iniziative e potranno contribuire con le proprie competenze, le proposte commerciali e la conoscenza delle esigenze dei visitatori. La collaborazione punta a sostenere le offerte già presenti e a sviluppare nuovi progetti turistici. L'avviso è rivolto alle imprese che dispongono di almeno una sede operativa nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Possono partecipare singole aziende, consorzi, società consortili, cooperative turistiche, associazioni temporanee di imprese già costituite e altri raggruppamenti organizzati in forma d'impresa, comprese le reti dotate di personalità giuridica autonoma.

Tra i requisiti previsti ci sono l'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso di almeno un codice Ateco relativo ad attività turistiche e la regolarità nei pagamenti del diritto camerale, delle imposte e dei contributi. Sono inoltre richieste le altre condizioni indicate nell'avviso. Per candidarsi occorre compilare il “Modello 1”, disponibile nella sezione bandi del sito della Destinazione Turistica Romagna. Dopo la prima scadenza del 30 novembre 2026, sarà possibile presentare ulteriori domande entro il 15 giugno 2027: queste adesioni potranno essere inserite nell'elenco degli operatori coinvolti nelle attività previste per il secondo semestre dell'anno.