Visita del Papa a San Marino, tutte le indicazioni sulla viabilità

Sabato 22 agosto saranno introdotte modifiche alla circolazione lungo il percorso durante la visita del Pontefice

In vista della visita del Santo Padre nella Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha diffuso le principali informazioni relative alla viabilità e alle modifiche alla circolazione previste per la giornata.

Le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza n. 213/2026 e riguardano il percorso che il Santo Padre seguirà dall’Aviosuperficie di Torraccia verso il Centro Storico, attraversando i territori di Domagnano e Borgo Maggiore.

Il tragitto interesserà Piazzale lo Stradone, Viale Antonio Onofri e Via Donna Felicissima, fino a Piazzetta Garibaldi. Da qui il Santo Padre proseguirà verso Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo.

Per consentire lo svolgimento della visita saranno introdotte modifiche alla viabilità e saranno interdetti i parcheggi del Centro Storico, con l’eccezione dei parcheggi numero 9 e numero 10, che resteranno accessibili.

Per facilitare l’arrivo dei cittadini e dei fedeli provenienti dai diversi Castelli della Repubblica saranno inoltre attivati servizi di navetta gratuiti diretti verso il Centro Storico.

La Segreteria di Stato ricorda inoltre che per accedere alle aree di Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Piazzale Domus Plebis e Via Eugippo sarà necessario essere in possesso dell’apposito Pass.

Non sarà invece richiesta alcuna prenotazione per assistere al passaggio del Santo Padre lungo il resto del percorso, dall’Aviosuperficie di Torraccia fino al Centro Storico. Cittadini e visitatori potranno quindi assistere liberamente al passaggio del Pontefice.

Ordinanza 213/2026