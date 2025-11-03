VisitRimini lancia a Milano la nuova campagna per un turismo 365 giorni all’anno

Moda, design e cultura per un turismo adatto a tutte le stagioni

VisitRimini, insieme a Italian Exhibition Group, Urban Vision Group e Vox Group, ha presentato oggi, 3 novembre, a Milano la nuova campagna Out Of Home 2025-2026. L’evento – ospitato nello spazio IlluMi di Via Mazzini – ha segnato il punto di partenza di un piano di comunicazione nazionale che coinvolgerà le principali città metropolitane e la rete autostradale italiana.

La campagna “Rimini. 4 Season Collection. More than a City. More than a destination.” racconta una Rimini rinnovata, contemporanea e protagonista del turismo nazionale e internazionale per 365 giorni l’anno, attraverso un linguaggio visivo elegante e sorprendente che si ispira ai codici della moda e del design editoriale. Un progetto che ridefinisce il modo di comunicare le destinazioni turistiche italiane, posizionando Rimini tra i brand lifestyle di riferimento.

Ad aprire l’evento di Milano è stato Michele Lari, Assessore del Comune di Rimini con deleghe allo Sport e alla Cultura, che ha spiegato: “Le città cambiano, e con esse evolve anche l’immaginario collettivo che le circonda. Con questa nuova campagna, Rimini conferma e rilancia il proprio orizzonte, andando oltre le definizioni tradizionali per affermarsi come città aperta, contemporanea e attrattiva tutto l’anno.

L’approdo è quello di una vera e propria destinazione europea dell’ospitalità permanente, che unisce creatività, cultura e stile di vita in un linguaggio visivo nuovo e internazionale.”

La nuova visione del brand VisitRimini e l’impatto strategico della campagna è stato raccontato dalla Destination Manager di VisitRimini, Coralie Delaubert. “VisitRimini opera come piattaforma di collaborazione virtuosa tra imprese e territorio. Insieme ai partner stiamo costruendo un modello di comunicazione turistica che unisce innovazione, tecnologia e visione strategica, per affermare Rimini come destinazione autentica, dinamica e capace di ispirare e coinvolgere sempre.”

Il concept creativo e la costruzione dell’immaginario sono stati illustrati da Tomaso Perino, Creativity & Design Manager di Italian Exhibition Group. “Con Rimini. 4 Season Collection abbiamo cercato un linguaggio visivo elegante ed essenziale, capace di raccontare le anime della città con un tono inusuale. Un progetto che attinge a piene mani dagli stilemi della comunicazione moda, per mostrare una Rimini inattesa, contemporanea ed internazionale, a tratti glamour. Questa campagna è un lavoro a quattro mani tra Italian Exhibition Group e VisitRimini: un incontro tra la creatività dei grandi eventi e l’energia di un territorio che vive tutto l’anno”.

La campagna è stata pianificata con Urban Vision Group, media company leader nel settore Digital Out Of Home, su un network di 164 impianti in totale distribuiti su territorio nazionale. Si parte con l’impatto dei Maxi Urban Led di Roma e Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale (tra i vari maxi-led anche le top location di Cattedrale del Duomo a Milano e di Testaccio a Roma), e si prosegue sui totem e le GoTV, sulla rete autostradale distribuiti nelle aree di servizio dal centro al nord Italia.

Sul valore strategico della campagna e sul posizionamento del Digital Out Of Home è intervenuto Vito Pace, Vice-President Marketing & Sales di Urban Vision Group: “La nuova campagna di VisitRimini celebra una città profondamente rinnovata e pronta ad accogliere turisti tutto l’anno. Siamo davvero felici di darle amplificazione sui nostri maxi-led screen di Roma e Milano e sul circuito Transit. La scelta del Digital Out of Home riporta il racconto del viaggio nelle città verso un target evoluto e contemporaneo, ed è piena espressione di una nuova visione di marketing territoriale”.

Un ulteriore focus sulla strategia digitale di destinazione e sull’importanza per essa anche del progetto Rimini Pass, già partito nel luglio 2025, è stato fatto da Francesco Varano, Head of Destination Management Solutions di Vox Group. “Rimini dimostra oggi la sua evoluzione: non più solo un luogo da visitare, ma un modo di vivere. Una città ogni giorno diversa, capace di sorprendere in ogni stagione, di accogliere e connettere persone, emozioni e opportunità. Il Rimini Pass accompagna questa trasformazione: è l’invito a entrare in una nuova dimensione della destinazione, dove la tecnologia amplifica l’esperienza. Un unico strumento che unisce mobilità, cultura, scoperta, e dal 2026 anche intrattenimento e nightlife, rendendo la città accessibile 365 giorni l’anno”.

La campagna Dooh, firmata dal team Graphic & Design di Italian Exhibition Group, si caratterizza per una linea estetica pulita, iconica e glamour, che trasmette meraviglia e desiderio e posiziona Rimini accanto ai grandi brand del fashion e del lifestyle internazionale. Le icone colorate rappresentano i sei pilastri dell’offerta turistica – Sea, Nature, Culture, Sport, Food & Wine, Wellness – e danno ritmo e riconoscibilità a una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi, con un tono contemporaneo e sofisticato.

Con Rimini. 4 Season Collection VisitRimini inaugura una nuova stagione del racconto turistico italiano, dove la creatività, la tecnologia e la visione strategica diventano gli strumenti per attrarre nuovi viaggiatori e consolidare il ruolo di Rimini come capitale dell’accoglienza e dell’innovazione turistica.