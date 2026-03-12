Vittoria Crosara del Centro Karate Rimini-Cervia medaglia d’argento al Regionale

La giovane atleta conquista la finale nel kata e si qualifica per il Campionato Italiano di Ostia a fine marzo

Si è svolto a Mirandola (MO) lo scorso 8/03/2026 il Campionato Regionale di Karate classe Seniores che ha visto la partecipazione di oltre 60 atleti.

Il Centro karate Rimini-Cervia ha schierato la sua Atleta Vittoria Crosara classe 2005 nella specialità del kata (forma).

Al termine delle fasi eliminatorie Vittoria ha guadagnato l’accesso alla finale e al termine dell’incontro ha conquistato la medaglia d’argento e soprattutto la qualificazione al Campionato Italiano che si svolgerà il prossimo 27-28-29/03/2026 presso il Centro Olimpico Federale di Ostia