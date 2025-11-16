Vitucci e l'ex Rimini Ciavatta rialzano lo Young Santarcangelo: Comacchiese battuta 2-1

Rimonta vincente dei gialloblù

Young Santarcangelo - Comacchiese 2-1

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta, Rocchi, Ceccarelli (19' st Galassi), Vukaj, Marconi, Fuchi (45' st Vernazzaro), Misuraca, Vitucci (39' st Drudi), Sorrentino (40' st Para), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Guidi, Parma, Semprini, Banzola. All.: Riccipetitoni.

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Fiorini, Temporin, Taroni (19' st Gherlinzoni), Montanari (37' st Mazzavillani), Mancini (33' st El Shazly), Brito, Centonze. A disp.: Simoni, Manfrini, Felloni, Ravaglia, Draghetti, Riberti. All.: Candeloro.

ARBITRO: Biandronni di Forlì

RETI: 38' pt Mancini, 1' st Vitucci, 30' st Ciavatta.

AMMONITI: Marconi, Rocchi, Gordini, Vernazzaro.

SANTARCANGELO Lo Young Santarcangelo torna alla vittoria superando in rimonta la Comacchiese 2-1 al CPB Stadium.

La gara si apre con un occasione per la Comacchiese al 5': sugli sviluppi di un angolo, Fiorini colpisce di testa e Golinucci blocca con sicurezza. Il Santarcangelo risponde al 14'con una punizione tesa di Ceccarelli che attraversa l’area piccola senza trovare deviazioni.

Al 32' Sorrentino si libera bene e calcia da posizione favorevole, ma la conclusione viene deviata in angolo. La Comacchiese passa al 38′: Mancini riceve al limite, si gira e trova il primo palo con un tiro preciso.

La reazione dei gialloblù arriva subito dopo l’intervallo. Al 46' Sorrentino serve una sponda in area e Vitucci insacca da due passi sigla l'1-1. Al 50' Lombardi trova la rete del possibile 2-1, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Santarcangelo spinge e crea due occasioni al 64' Sorrentino centra in pieno la traversa da distanza ravvicinata. Il gol del sorpasso arriva al 75': corner battuto sul secondo palo, Vukaj intercetta e Ciavatta appoggia in rete il definitivo 2-1.

Nel finale la Comacchiese prova a reagire, ma i gialloblù gestiscono bene il ritmo e portano a casa una vittoria meritata.