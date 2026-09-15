"Voci per Gaza": a Rimini raccolti 40.458 euro per i bambini palestinesi

La terza edizione dell'evento di solidarietà sostiene l'Officina Mobile e gli interventi di EducAid tra protesi, tende didattiche e supporto psicologico

Un'ondata straordinaria di solidarietà ha travolto la terza edizione di Voci per Gaza, grazie alla generosità di un pubblico motivato e sensibile che partecipando alla due giorni di venerdì e sabato scorsi ha permesso di raccogliere 40.458,34 euro. Un dono prezioso che sosterrà l’intervento umanitario di EducAid in Palestina, accendendo una luce nel buio della guerra.

Le donazioni finanzieranno il progetto “Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza”, lanciato su Idea Ginger insieme a Banca Malatestiana. L'obiettivo è restituire l'infanzia, il diritto di imparare e di giocare ai bimbi più fragili, persino sotto i bombardamenti.

“Rimini si conferma una città profondamente solidale, che difende i diritti umani e respira il desiderio di pace” dichiara Riccardo Sirri, direttore di EducAid. “Ogni singolo centesimo andrà sul campo ai nostri operatori a Gaza. Con l’Officina Mobile costruiamo protesi, sedie a rotelle e tutori su misura per i piccoli con disabilità, permettendo loro di raggiungere le nostre tende appositamente allestite per attività didattiche e di socializzazione. Lì, educatori e psicologi cercano di lenire le ferite invisibili come ansia, depressione e traumi da stress, ricostruendo una routine fatta di protezione, calore, cura e normalità dove di sicuro non è rimasto più nulla”. Un grande obiettivo raggiunto solo grazie all'unione delle forze. I promotori - EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Cento Fiori - rivolgono un ringraziamento immenso agli artisti, agli ospiti, ai volontari, alle imprese e a tutte le organizzazioni profit e non profit che con il loro contributo e la loro umanità hanno reso possibile ancora una volta questo grande evento corale.