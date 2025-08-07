Voli di lusso: il settore decolla grazie a piattaforme come PrivateJetFinder.com

Nell’ultimo decennio il numero degli utenti che affittano jet privati è aumentato del 40%

L’universo dei voli di lusso è in piena espansione, sospinto dal costante aumento di viaggiatori esigenti, business o leisure, che scelgono il jet privato per raggiungere destinazioni spesso al di fuori delle rotte tradizionali delle compagnie di linea.

Lusso accessibile o esclusivo? Per comprendere meglio le tendenze del mercato dell’aviazione privata, abbiamo chiesto al CEO di PrivateJetFinder.com, una delle piattaforme più attive in questo settore, di aiutarci a fare il punto della situazione.

“Stiamo assistendo a una vera rivoluzione nel mondo dei viaggi lusso” - ci spiega - “Il nostro settore non è più riservato solo alle superstar e magnati: oggi si apre anche a una clientela nuova, esigente, ma più ampia di un tempo.”

L’aviazione privata alla portata di (quasi) tutti

Ovviamente, comprare un jet resta un privilegio per pochi, ma noleggiarne uno, oggi, è diventato un lusso più accessibile grazie a piattaforme smart come PrivateJetFinder.com, che permettono di organizzare un volo in pochi click, ottimizzando costi e tempi.

Secondo i dati interni raccolti da PrivateJetfinder.com, nell’ultimo decennio il numero degli utenti che affittano jet privati è aumentato del 40%. Un incremento esponenziale, favorito anche dal desiderio di evitare gli affollamenti e le attese tipiche degli aeroporti tradizionali.

I nuovi clienti non sono più soltanto super-ricchi o celebrity, ma anche imprenditori, manager, famiglie in viaggio o gruppi di amici alla ricerca di un’esperienza esclusiva. “I nostri utenti – continua il CEO PrivateJetFinder.com – Sono viaggiatori altospendenti, ma non necessariamente milionari. Il vero lusso, ai nostri giorni, è la libertà di viaggiare senza limiti: partire quando vuoi, da dove vuoi, con chi vuoi.”

Dove volano i viaggiatori vip

Tra gli aeroporti europei più apprezzati dai viaggiatori che prenotano tramite PrivateJetFinder.com spicca London Biggin Hill, considerato dall’80% degli utenti, il miglior scalo privato del Regno Unito. Più esclusivo e riservato rispetto a Luton o Farnborough, Biggin Hill garantisce privacy totale, zero tempi d’attesa e servizi dedicati ai chi viaggia in jet privato.

Subito dopo, al secondo posto tra gli aeroporti preferiti dai clienti PrivateJetFinder.com troviamo Parigi Le Bourget, hub storico dell’aviazione privata francese. A differenza di Charles de Gaulle, Le Bourget è interamente dedicato ai voli business e privati, con FBO di massimo livello, che garantiscono un’accoglienza dedicata. Anche in questo caso numeri parlano chiaro: è la prima scelta del 70% dei viaggiatori che atterra a Parigi in jet privato

Per quanto riguarda le mete leisure, invece, Dubai è senza dubbio la regina. I dati di PrivateJetFinder.com mostrano che oltre il 60% degli utenti più affezionati vola almeno una volta all’anno verso l’emirato, sia in estate che durante le festività invernali. Un trend in crescita costante, che conferma Dubai come destinazione preferita dai turisti di fascia alta.

Voli di lusso: il futuro è su misura

In un mondo sempre più veloce e imprevedibile, il vero lusso è viaggiare senza orari imposti e la possibilità di scegliere tutti i dettagli. E in questo, l’aviazione privata rappresenta la forma più pura di libertà.

Ma quanto costa noleggiare un jet privato? La risposta potrebbe sorprendere. Grazie a sistemi di prenotazione online e alla gestione ottimizzata del traffico aereo, oggi volare in jet privato in Europa costa fino al 30% in meno rispetto a vent’anni fa. E se si dividono i costi tra i passeggeri, può risultare meno proibitivo di quanto si pensi. Ad esempio, un jet privato da Milano a Parigi per 6 persone può costare meno di 2000 euro a passeggero, con il vantaggio di atterrare nell'aeroporto desiderato, senza check-in né attese.

A ben vedere, PrivateJetFinder.com e le altre piattaforme simili stanno cambiando il modo di volare. Grazie a un sistema dinamico, preventivi rapidissimi e un servizio clienti impeccabile, prenotare un jet privato oggi è semplice quanto chiamare un taxi. E siamo soltanto all’inizio della rivoluzione lussuosa.