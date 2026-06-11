Volley A1 femminile, Alessandro Mamprin nello staff della Omag-MT

Padovano di 26 anni, è il nuovo assistant coach. L’ultima stagione lo ha visto nello staff dell’Imoco Conegliano

Ventisei anni, di Padova. Alessandro Mamprin è il nuovo assistant coach della Consolini Volley e porta con sé un bagaglio tecnico costruito su campi molto diversi tra loro, ma sempre ad alto livello.

Il suo percorso indoor parte dalla Synergy Volley Venezia, tra Under 16 e serie B2, e cresce rapidamente al Volley Team Club, dove lavora come secondo allenatore e scoutman in A3: in quella stagione la squadra arriva in finale di Coppa Italia, in finale di Supercoppa e in finale playoff per la promozione in A2. Non male come biglietto da visita. A quello si aggiunge il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, con un 12° posto alle finali nazionali.

Ma Mamprin non è solo pallavolo indoor. Dal 2019 porta avanti con la stessa intensità anche il beach volley: due scudetti giovanili di categoria, la vittoria del Trofeo delle Regioni Under 17 con la selezione regionale del Veneto femminile, e due stagioni di collaborazione con la Nazionale italiana. L’anno scorso, a Corigliano Calabro, ha contribuito al 5° posto agli Europei Under 18 femminili, un risultato che racconta bene il livello a cui si è misurato.

L’ultima stagione lo ha visto nello staff dell’Imoco Volley Conegliano, come scoutman e assistente allenatore. Un anno in una delle realtà più vincenti d’Europa, vissuto con gli occhi aperti e la voglia di imparare tutto il possibile.

Adesso è pronto a portare tutto questo a San Giovanni in Marignano: “Arrivo a questa nuova avventura con grande entusiasmo e con la voglia di mettere a disposizione della società tutte le esperienze maturate nel corso degli anni. Sono molto felice dell’opportunità che mi è stata concessa e desidero ringraziare la società per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso, lavorare insieme a staff e atlete e contribuire alla crescita e agli obiettivi del club!”