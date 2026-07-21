Volley A1 femminile, Omag-MT: esordio sul campo di Pesaro

Ufficializzato il calendario della Serie A1 Tigotà 2026/2027: si comincia il 4 ottobre. In trasferta anche la seconda giornata, a Firenze

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario del Campionato di Serie A1 Fineco 2026/2027. Per la Omag Consolini Volley si apre una stagione che si preannuncia intensa ed emozionante, con tredici giornate di andata e altrettante di ritorno, in un percorso che metterà la formazione di Massimo Bellano di fronte alle migliori squadre del panorama nazionale. L’esordio è in programma domenica 4 ottobre sul campo di Pesaro, seguito da una seconda trasferta consecutiva a Firenze.

Il primo abbraccio con il pubblico romagnolo arriverà alla terza giornata, quando al palazzetto di Cervia sarà ospite Macerata. Il calendario proseguirà con la trasferta di Novara, la sfida casalinga contro Bergamo e un altro importante impegno esterno sul campo di Milano. Nelle settimane successive la Omag tornerà davanti ai propri tifosi per affrontare Busto Arsizio e Scandicci, prima della trasferta di Brescia.

Il girone d’andata entrerà poi nella sua fase conclusiva con il match interno contro Cuneo, la prestigiosa trasferta sul campo di Conegliano, quindi la gara casalinga contro Talmassons e la chiusura a Chieri. Il girone di ritorno prenderà il via il 13 dicembre, con lo stesso ordine di incontri ma a campi invertiti, accompagnando la Omag Consolini Volley fino all’ultima giornata della regular season, in programma il 14 marzo 2027.

Un calendario ricco di appuntamenti di grande fascino, che offrirà alla formazione marignanese l’opportunità di misurarsi ancora una volta con le grandi protagoniste della Serie A1. La squadra potrà contare, come sempre, sul sostegno dei propri tifosi, chiamati a essere un valore aggiunto in una stagione che promette spettacolo, equilibrio ed emozioni fin dalla prima giornata.