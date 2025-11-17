Volley A1 femminile, hurrà Omag-MT a Perugia (1-3)

Mattatrice del match e MVP è stata Anna Piovesan, autrice di 22 punti con un eccellente 40% in attacco e una leadership sempre più evidente

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano ottiene una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, espugnando il PalaBarton di Perugia con un 3-1 che vale oro. Un successo che restituisce fiducia alla squadra di coach Massimo Bellano, confermando che il gruppo è vivo e determinato a lottare fino in fondo.

Dopo due partite difficili, la Omag-Mt ha ritrovato fluidità in fase break e solidità mentale nei momenti chiave, soprattutto nel quarto set, gestito con lucidità fino al 25-21 finale. È nella capacità di mantenere la concentrazione nei punti cruciali che si è vista la crescita del gruppo, pronto a cogliere ogni occasione utile nella lotta per la permanenza in Serie A1.

Mattatrice del match e MVP è stata Anna Piovesan, autrice di 22 punti con un eccellente 40% in attacco e una leadership sempre più evidente.

Un risultato pesante non solo per il morale, ma anche per la classifica: complice la frenata di Monviso e Firenze, entrambe sconfitte rispettivamente da Bergamo e Busto Arsizio, le marignanesi restano pienamente agganciate al treno salvezza e dimostrano che la battaglia è ancora apertissima.

Possiamo dire di essere davvero molto soddisfatti questa sera, - dice Alessandro Zanchi, vice coach di Omag-MT,- non solo per la prestazione e per il modo in cui è stata ottenuta, ma soprattutto perché siamo consapevoli che il lavoro che stiamo facendo sta iniziando a dare i suoi frutti. Nelle partite precedenti ci è mancato davvero poco, e vorrei che continuassimo su questa strada, mantenendo la stessa concentrazione e determinazione per raggiungere il nostro obiettivo.