Volley A1 femminile, la giovane opposta Pelin Eroktay nel roster Omag MT

Turca della classe 2004, alta 1,90, arricchisce ulteriormente il gruppo a disposizione di coach Massimo Bellano

Pelin Eroktay completa il roster della Omag-MT. Mancina, classe 2004, 190 centimetri, 300 di elevazione. Ha costruito il proprio percorso all’interno dell’eccellente movimento pallavolistico turco, crescendo nei vivai che gravitano attorno alla Sultanlar Ligi, uno dei campionati più competitivi e qualificati al mondo, attraverso numerose esperienze nazionali e internazionali, distinguendosi per potenza e ampi spazi di sviluppo.

Nel corso della sua giovane carriera ha vestito le maglie di diversi club turchi e internazionali, maturando esperienze anche in Kazakistan e Nepal, dopo la formazione nei settori giovanili di alto livello del volley turco.

Eroktay ha inoltre collezionato numerose convocazioni con le rappresentative giovanili della Turchia, partecipando ai Campionati Europei Under 17, Under 19, Under 21 e Under 22, a conferma del proprio valore all’interno di uno dei movimenti pallavolistici più prestigiosi del panorama internazionale.

Giovane, ambiziosa e desiderosa di misurarsi con il campionato arricchisce ulteriormente il gruppo a disposizione di coach Massimo Bellano.

Con entusiasmo e grande curiosità per questa nuova avventura, la nuova opposta marignanese racconta le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta della Omag-Mt e le aspettative con cui si appresta a vivere la sua prima esperienza nel campionato italiano.

“Giocare in Italia è il sogno di molte pallavoliste turche, ma non tutte scelgono di uscire dalla propria comfort zone, io sentivo il bisogno di una nuova sfida. Quello che mi ha convinto della Consolini Volley è stata l’attenzione reale verso le giovani atlete: questo club crede nel dare opportunità e costruire in ottica futura, e per me era esattamente quello che cercavo. Anche il confronto con coach Bellano è stato subito positivo. Ho giocato nella Sultanlar Ligi e so che il campionato italiano è allo stesso livello: ho fiducia nelle mie qualità e sono pronta a dimostrarlo. Fuori dal campo non vedo l’ora di scoprire la cultura, il cibo e la vita sul mare. la mia famiglia abita in una città costiera, quindi l’Adriatico mi sembra già un po’ di casa".