Volley A1 femminile, Omag MT al derby con Megabox Vallefoglia

Domenica sfida d’intensità tra due giovani realtà: entrambe le squadre hanno grande voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore

Profumo di derby lungo la costa adriatica: domenica la Omag-Mt San Giovanni in Marignano affronterà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella quarta giornata del campionato di Serie A1. Romagna e Marche si ritrovano faccia a faccia in una gara che promette ritmo, emozioni e un equilibrio tutto da scoprire.

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta, ma con sensazioni incoraggianti. La Megabox è reduce dal match contro Milano, una delle squadre più accreditate del campionato, dove ha mostrato trame di gioco solide e buona organizzazione. La Omag-Mt, invece, ha messo in campo una prestazione di valore contro Conegliano, campionessa del mondo in carica, evidenziando soprattutto nel secondo set un notevole potenziale di crescita e la capacità di tenere il ritmo contro un’avversaria di altissimo livello. Il gruppo guidato da Massimo Bellano continua a lavorare su identità e continuità, mentre la squadra di Andrea Pistola può contare su un organico giovane, equilibrato e ben strutturato: regia ordinata, centrali affidabili e attaccanti capaci di alternare potenza e precisione. Una sfida, dunque, che si preannuncia aperta e giocata punto a punto, dove concentrazione e lucidità faranno la differenza.

Così il centrale Sara Caruso presenta la partita: "La gara di domenica contro Vallefoglia sarà molto importante perché entrambe le squadre hanno grande voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore. Loro arrivano da una sconfitta a Milano, noi da una buona prestazione con Conegliano: abbiamo tanta voglia di riscatto. Dovremo leggere bene le loro attaccanti e prepararci con attenzione, in video e in palestra. L’obiettivo è mettere in campo il nostro miglior gioco, e sono certa che con le mie compagne sapremo farlo.”

Non mancherà il sostegno dei tifosi, pronti a colorare le tribune e a spingere la squadra anche in trasferta. Il loro entusiasmo sarà, ancora una volta, la spinta in più per affrontare un derby che promette intensità, tecnica e grande pallavolo.




