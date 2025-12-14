Volley A1 femminile, Omag-MT ko a Novara (3-1)

Contro una delle big, le ragazze di coach Bellano scendono in campo senza timori reverenziali, giocando una partita di intensità, ordine e spirito di sacrificio.

La trasferta di Novara si chiude con una sconfitta (3-1), ma la Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna a casa con segnali tutt’altro che negativi. Contro una delle big del campionato, le ragazze di coach Bellano scendono in campo senza timori reverenziali, giocando una partita di intensità, ordine e spirito di sacrificio.

L’avvio è di quelli giusti: la Omag-Mt spinge, difende, costruisce e resta sempre dentro il match. Il primo set è una battaglia punto a punto, gestita con lucidità e determinazione, fino alla meritata conquista del parziale. Un segnale forte, che certifica l’approccio e la qualità del lavoro settimanale.

Con il passare dei set Novara alza il ritmo e sfrutta al meglio l’esperienza. A fare la differenza nei momenti chiave, è stata Tolok vera. trascinatrice della Igor. Potenza, continuità e freddezza nei palloni pesanti: la sua prestazione ha inciso in modo decisivo sull’andamento del match, spezzando l’equilibrio nei frangenti più delicati.

Ma.San Giovanni non ha mollato., ha continua a cercare il proprio gioco, lottando su ogni pallone e dimostrando compattezza e carattere, soprattutto grazie a Zhuang. La nuova schiacciatrice è stata determinante e concreta (21 punti) e la sua presenza in campo ha trasmesso sicurezza e continuità .

Il risultato non premia San Giovanni, ma la prestazione racconta molto altro. Dalla qualità del primo set alle risposte individuali, passando per l’atteggiamento mai rinunciatario, la Omag-Mt ha le basi sulle quali ripartire.