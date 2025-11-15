Volley A1 femminile, Omag MT nella tana del Perugia

Le marignanesi arriva da due sconfitte, le umbre da due hurrà al quinto set, segni di carattere e pazienza

La Omag-MT si avvicina alla sfida con Perugia con la consapevolezza di dover tornare a finalizzare in una fase particolarmente delicata. Le Zie arrivano infatti da due stop consecutivi: il primo sul campo di Firenze, dove la squadra di coach Bellano ha faticato soprattutto nella gestione dei momenti chiave; il secondo al tie-break contro Monviso, maturato dopo un avvio davvero convincente e una vittoria ormai praticamente in tasca.

Perugia, al contrario, si presenta al Palazzetto in una fase di slancio, forte di due vittorie al quinto set che hanno messo in luce carattere e pazienza. La squadra umbra ha dimostrato solidità nella correlazione muro-difesa, un sistema che poggia su centrali fisiche e ben coordinate, e su un libero capace di dare equilibrio alla seconda linea.

Il reparto offensivo può contare su un opposto potente e incisivo nei finali di set, mentre la regia garantisce ordine e continuità alle scelte in attacco. Per la Omag-MT sarà fondamentale mettere pressione al servizio e migliorare la fase break, due aspetti che nelle ultime uscite hanno inciso sull’andamento delle gare. Importante anche la capacità delle laterali di variare le soluzioni offensive, aspetto decisivo contro una formazione che concede poco sulle rigiocate. I nove metri sono pronti ad accendersi, serviranno lucidità, disciplina tattica e un approccio aggressivo fin dai primi scambi.

Martina Bracchi commenta: "Domenica ci aspetta una partita molto importante contro Perugia. Arriviamo da due gare intense e difficili, che, nonostante le sconfitte, ci hanno fatto crescere e ci hanno dato ancora più consapevolezza della nostra forza di squadra. Andremo a Perugia con grande motivazione, con il desiderio di dare tutto quello che abbiamo in campo e di lottare su ogni pallone per portare a casa un risultato importante.”