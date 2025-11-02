Volley A1 femminile, Omag-MT: prima vittoria con il 3-0 al Cuneo

Una partita dominata sul piano tecnico e caratteriale. Dopo un primo set mozzafiato chiuso ai vantaggi, le marignanesi hanno preso in mano il gioco

La Omag-MT San Giovanni in Marignano scrive una pagina di storia del volley romagnolo: nella settima giornata del campionato di Serie A1 Tigotà. La formazione guidata da Massimo Bellano conquista la prima vittoria assoluta nella massima serie, superando la Honda Cuneo Granda Volley con un perentorio 3–0 (33–31, 25–21, 25–13).

Una partita dominata sul piano tecnico e caratteriale. Dopo un primo set mozzafiato chiuso ai vantaggi, le marignanesi hanno preso in mano il gioco, imponendo ritmo, lucidità e grande solidità in tutti i fondamentali. Edinara Brancher, autrice di 15 punti e premiata MVP, è stata la protagonista assoluta dell’incontro, supportata da un collettivo compatto. Brillano anche Anna Piovesan (10 punti, 52% in attacco) e Sarah Straube sempre più determinante nella distribuzione.

“Sono felicissima — vincere la prima partita in A1 è un’emozione che porterò sempre con me”, aggiunge Edinara Brancher, MVP del match. “Abbiamo giocato con il cuore e dimostrato che possiamo stare a questo livello.” Davanti a 863 spettatori entusiasti al Palasport di Cervia, la Omag-MT conquista così un successo dal valore simbolico e sportivo enorme: il primo passo di una nuova, emozionante avventura nel volley che conta

Fabio Tisci commenta così il risultato: «È stata una serata piuttosto negativa per noi. Sapevamo di venire a giocare su un campo caldo, contro una squadra affamata di vittoria, reduce da un percorso molto impegnativo nel suo primo anno in Serie A1. Purtroppo, non siamo mai riusciti a trovare la giusta via in nessun fondamentale. Complimenti a San Giovanni per la sua prima vittoria: noi torneremo a casa e riprenderemo a lavorare su ciò che non ha funzionato.

“Non potrei essere più felice di così! – commenta Alice Nardo -Abbiamo vinto da vera squadra e abbiamo regalato a questo club la sua prima, storica vittoria in Serie A1. È anche la mia prima vittoria personale in questa categoria, quindi sono davvero emozionatissima. Vincere 3–0, davanti al nostro pubblico, non poteva andare meglio.»