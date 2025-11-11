Volley A1 femminile, l'Omag-MT sfida Monviso a Cervia

Tra le ospiti la palleggiatrice Ilaria Battistoni, protagonista della scalata della Consolini Volley fino alla serie A

Il Palasport di Cervia ritrova la Omag-Mt San Giovanni in Marignano domani 12 novembre alle 20.30, per un match dal valore tecnico e mentale elevato. Dall’altra parte della rete, la Wash4green Monviso Volley.

La formazione di Coach Marchiaro è una formazione in crescita, brillante nel gioco e reduce da un successo pesante contro Busto Arsizio. Un roster equilibrato, con un’opposta di grande potenza come Malual e due centrali (Sylves e Dodson) oltre i 195 cm capaci di incidere a muro.

Tra le avversarie ritroveremo una “Zia” storica: la palleggiatrice Ilaria Battistoni, protagonista della scalata della Consolini Volley fino alla serie A, che resta nel cuore di tutto l’ambiente biancazzurro. Per le “Zie” di Coach Bellano sarà una partita da interpretare con ritmo e disciplina tattica, con la consapevolezza di poter alzare ancora il livello del proprio gioco e dare continuità alle buone sensazioni delle ultime due gare.

Si tratterà di essere efficaci nei fondamentali chiave e trovare “compattezza” nei momenti di pressione. Un appuntamento che vale punti e fiducia. Una gara da affrontare con lucidità e aggressività. E la conferma di un’identità di gioco fatta di intensità e spirito.

Kochurina commenta: “Questo mercoledì giocheremo un’altra partita importante. Monviso è una buona squadra e non sarà una sfida semplice. Noi stiamo ancora crescendo e trovando il nostro ritmo come gruppo. Ogni partita ci insegna qualcosa di nuovo e ci aiuta a migliorare. Credo che questa volta potremo mostrare un gioco di squadra più solido e fare insieme un altro passo avanti.”