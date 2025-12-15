Volley A1 femminile, Omag-MT si rafforza con la centrale Dalia Wilson

Classe 2004, nata a Izmir (Turchia). Dalia, alta 194 cm, di origine turca con passaporto statunitense, entra a far parte del roster biancazzurro per il finale di stagione.

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano comunica l’ingaggio di Dalia Wilson, centrale classe 2004, nata a Izmir (Turchia). Dalia, alta 194 cm, di origine turca con passaporto statunitense, entra a far parte del roster biancazzurro per il finale di stagione.

Cresciuta nel settore giovanile dell’Eczacibasi Istanbul, uno dei vivai più strutturati del panorama europeo, Wilson ha maturato il suo percorso tra la formazione Under 18 e la seconda squadra del club turco. In quegli anni ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili della Turchia, conquistando il Campionato Europeo Under 16 nel 2019 e la medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2020.

Nel 2021 ha vissuto una prima esperienza all’estero con il Radnicki Blasters di Belgrado, prendendo parte al campionato di Superlega serba e raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa di Serbia. L’anno successivo ha scelto di proseguire il proprio percorso negli Stati Uniti, partecipando al campionato NCAA prima con Kansas State University e successivamente con Miami University.

L’arrivo di Dalia Wilson si inserisce nel progetto della Consolini Volley San Giovanni in M.no di ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico in un momento decisivo della stagione, portando all’interno del gruppo un profilo giovane ma con un percorso già strutturato.

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano dà il benvenuto a Dalia Wilson e le augura un proficuo finale di stagione in maglia biancazzurra.

Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno – racconta Dalia - e sono davvero emozionata perché oggi questo desiderio si realizza con Consolini. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di dare il mio contributo alla squadra.