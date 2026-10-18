Volley A1 femminile, Omag MT si sblocca. Primo hurrà

Una prova convincente, la Omag ha mostrato un gioco più fluido e incisivo rispetto alla gara di Firenze

La Omag Consolini si sblocca: Macerata battuta in tre set La Omag Consolini Volley conquista la prima vittoria stagionale, superando con un netto 3-0 la CBF Balducci HR Macerata al Palasport di Cervia.

Un successo importante davanti al proprio pubblico, che consente alla formazione marignanese di muovere la classifica dopo la trasferta di Firenze. La squadra di Massimo Bellano approccia la gara con determinazione, prendendo progressivamente il controllo del primo set. Dopo un avvio equilibrato, la Omag cambia passo, trova continuità nel proprio gioco e allunga con decisione, chiudendo sul 25-17 senza concedere alle avversarie la possibilità di rientrare. Nel secondo parziale il dominio biancoazzurro è ancora più evidente.

Le Zie partono forte, mettono subito pressione a Macerata e costruiscono un vantaggio sempre più ampio. La squadra ospite fatica a trovare le contromisure e la Omag, sicura e concreta, gestisce il set fino al 25-13, confermando la crescita mostrata in campo. Nel terzo parziale Macerata prova inizialmente a restare in partita, ma la reazione dura poco. Le padrone di casa riprendono rapidamente in mano il gioco, aumentano il divario e conducono con autorità fino al definitivo 25-14, completando una vittoria mai realmente in discussione. Una prova convincente, la Omag ha mostrato un gioco più fluido e incisivo rispetto alla gara di Firenze, mantenendo il controllo del match e concedendo poco alle avversarie. Il risultato restituisce fiducia al gruppo e offre una base solida da cui ripartire in vista dei prossimi impegni. A impreziosire la giornata, il riconoscimento di MVP assegnato a Rachele Morello, protagonista della regia biancoazzurra. Nel dopopartita, Martina Bracchi, autrice di 12 punti, sottolinea la determinazione con cui la squadra ha affrontato la gara: «Siamo partite molto aggressive, soprattutto dopo la prestazione dell’ultima partita. Avevamo fame e tanta voglia di vincere, e siamo riuscite a portare a casa il risultato lottando su ogni pallone. Le ragazze sono state molto brave e siamo felicissime di questa vittoria. Speriamo che sia la prima di tante!».



TABELLINO



OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907-CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0



OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 9, Morello 1, Bracchi 11, Sylves 9, Adelusi 14, Nardo 9, Panetoni (L). Non entrate: Giuliani, Brandi, Eroktay, Bagnoli, Wilson, Scialanca, Rivero. All. Bellano.



CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzaro 1, Decortes 6, Schut 4, Mazzon 8, Bonelli 1, Gardini 4, Caforio (L), Stoyanova 4, Piomboni 3, Farriol 2, Carraro 1. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.



ARBITRI: Santoro, Saltalippi.

PARZIALI: 25-17 25-13 25-14



NOTE: Spettatori: 736; durata set: 21', 21', 23'; tot: 65'. MVP: Morello.



BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 0 ace, 9 err; Cbf Balducci Hr Macerata 1 ace, 9 err.



ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 47 vinc, 1 err; Cbf Balducci Hr Macerata 29 vinc, 10 err.



MURI: Omag Consolini Volley 1907 6 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 4 vinc.



Top scorers: Adelusi A. (14) Bracchi M. (11) Sylves A. (9).

Top servers: Mazzon A. (1).

Top blockers: Mazzon A. (3) Sylves A. (3) Jehlarova M. (2).