Volley A1 femminile, Vero Milano stende l'Omag-MT (3-0)

Cervia il Vero Volley Milano rispetta il pronostico e si impone 3–0, ma l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano esce dal campo con indicazioni positive. La squadra di Bellano tiene testa a una delle corazzate della Serie A1, restando in partita per lunghi tratti e cedendo solo ai vantaggi un combattutissimo terzo set (27–29). San Giovanni mostra ordine e personalità, con una ricezione solida e una crescente efficacia nel cambio palla, elementi che permettono di reggere l’urto contro un Milano molto incisivo al servizio e in attacco.

A rendere ancora più significativo il livello espresso c’è l’assenza di Elizaveta Kochurina, tenuta a riposo precauzionale per un risentimento muscolare. Nonostante la rotazione ridotta, l’Omag-Mt gioca con coraggio e ritmo, mettendo in difficoltà una big del campionato. Una sconfitta, sì, ma con la sensazione netta che la squadra romagnola abbia confermato di poter competere anche contro le prime della classe.

Sveva Parini: "Abbiamo cercato di giocare la nostra pallavolo. A tratti ci siamo riuscite, mentre in altri momenti le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo un po’ di rammarico per l’ultimo set, perché ce la siamo giocata punto a punto e forse potevamo provare a portarlo a casa. Ci sono comunque tante cose positive e diversi aspetti su cui lavorare. Torneremo in palestra con lo spirito giusto".