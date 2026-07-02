Volley A1, Omag-MT al lavoro sul budget

Il presidente Manconi: 'Mi lascia perplesso la scarsa attenzione che il mondo delle aziende riserva a una società seria, solida e che rappresenta l'unica realtà dell'Emilia-Romagna in A1'

Mentre prosegue il lavoro di consolidamento del progetto per la nuova stagione, la società guarda avanti e compie un altro passo fondamentale presentando la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Un passaggio imprescindibile che conferma la volontà del club di affrontare con determinazione il prossimo torneo, pur in un momento in cui resta ancora da definire la copertura economica dell'intera stagione.

L'attività organizzativa, nel frattempo, procede senza soste. Mancano poco più di quattro settimane al raduno della squadra, fissato per il prossimo 6 agosto, data dalla quale inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini dello staff tecnico.

Parallelamente è stato definito anche il programma delle prime uscite precampionato, fondamentali per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi del gruppo. A breve le date della preseason. Sul fronte societario prosegue il lavoro volto a rafforzare le basi del progetto anche sotto il profilo delle risorse. Il presidente Manconi esprime soddisfazione per il percorso compiuto nella costruzione dell’organico e ribadisce quanto sia fondamentale il sostegno del mondo imprenditoriale locale per continuare a far crescere la società.

Manconi (presidente)



"Siamo molto soddisfatti del roster che siamo riusciti ad allestire e convinti di aver costruito una squadra competitiva. Quello che continua a lasciarmi perplesso è la scarsa attenzione che il mondo delle aziende riserva a una società seria, solida e che rappresenta l'unica realtà dell'Emilia-Romagna nella massima serie.

Credo che questo patrimonio sportivo meriti un sostegno maggiore. Sono comunque fiducioso che nelle prossime settimane si possa raggiungere il budget necessario per affrontare e portare a termine la stagione con la serenità che una società come la nostra merita".