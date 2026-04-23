Volley A1, Omag-MT: Rachele Morello la nuova palleggiatrice

Nell’ultima stagione Rachele è rientrata in Italia con Il Bisonte Firenze dopo la sua prima esperienza all'estero sfiorando la qualificazione ai playoff

Qualità, visione e ritmo per la cabina di regia: Rachele Morello sarà la nuova palleggiatrice della Consolini Volley San Giovanni in Marignano per la stagione 2026/2027.

Classe 2000, 182 cm di altezza, Morello è una setter completa e dinamica, dotata di grande sensibilità nelle scelte, distribuzione rapida ed efficace e capacità di gestire i momenti chiave mantenendo alto il ritmo di gioco. Cresciuta nel Lilliput Settimo Torinese, Rachele ha bruciato le tappe esordendo giovanissima in Serie A2 prima del passaggio al Club Italia, dove per tre stagioni si è divisa tra A1 e A2, debuttando nella massima serie a soli 16 anni.

Nel 2019 è approdata a Novara, vivendo anche l’esperienza della Champions League, per poi proseguire il proprio percorso in A2 tra Ravenna e Brescia, dove ha conquistato la Coppa Italia di categoria e raggiunto i playoff promozione. Il ritorno stabile in Serie A1 con Chieri ha segnato un ulteriore salto di qualità: in due stagioni si è affermata anche a livello europeo, vincendo Challenge Cup e Coppa CEV.

Nel 2024/2025 è arrivata la prima esperienza all’estero con il Levallois Paris Saint-Cloud, culminata con la vittoria del campionato francese da protagonista. Nell’ultima stagione Rachele è rientrata in Italia con Il Bisonte Firenze, sfiorando la qualificazione ai playoff. Con il suo arrivo, la Consolini Volley inaugura la nuova stagione con qualità in regia, esperienza internazionale e mentalità competitiva: un primo tassello importante per costruire l’identità della squadra.

Così Rachele Morello sulla nuova esperienza in maglia bianca azzurra: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia di San Giovanni! Ho avuto modo di giocare contro questa società più volte ed ho sempre apprezzato il bellissimo ambiente ed una tifoseria speciale. Sono davvero felice di averla dalla mia parte il prossimo anno! Ho tanta voglia di continuare a mettermi in gioco, di lavorare sodo e di crescere insieme a questo club e alle mie nuove compagne. Il progetto mi stimola molto e non vedo l’ora di cominciare! Intanto mi godo un po’ di relax… ci vediamo presto al palazzetto!”

Coach Massimo Bellano a proposito di Rachele Morello: “Credo davvero che la sua qualità migliore sia la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di attaccante: sia a chi ha bisogno di una palla più rapida, sia a chi preferisce una palla più lenta e comoda. Ha le mani e l’intelligenza per leggere ogni situazione e trovare la soluzione giusta, riuscendo così a mettere tutte le compagne nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Lo si è visto anche l’anno scorso: si è adattata alla palla di Knollema, che era un po’ più lenta, ma allo stesso tempo ha giocato molto bene anche con la fast di Acciarri"