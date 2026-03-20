Volley A1, per l'Omag-MT ultima trasferta

Venerdì sera alle ore 20 sarà di scena al PalaFacchetti di Treviglio contro Bergamo, nella terza giornata dei playoff Challenge di Serie A1

Ultimo impegno in trasferta della stagione per l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, che questa sera alle ore 20 sarà di scena al PalaFacchetti di Treviglio contro Bergamo, nella terza giornata dei playoff Challenge di Serie A1.

Per le Zie si tratta del quarto appuntamento in questa fase, dopo le sfide contro Cuneo e la vittoria ottenuta sul campo di Vallefoglia. Bergamo, invece, è alla seconda uscita dopo il successo al tie-break conquistato proprio contro la formazione piemontese.

Le marignanesi si presentano alla gara con la consapevolezza di aver già compiuto un percorso importante, ma con la volontà di continuare a crescere e di chiudere al meglio la stagione. In un contesto con minori pressioni di classifica, l’obiettivo sarà quello di esprimere una pallavolo efficace e continua, mantenendo alta la concentrazione e sfruttando ogni occasione per migliorare.

A presentare la sfida è la capitana Serena Ortolani: "La partita di venerdì si preannuncia molto interessante, anche perché in campionato, sul loro campo, abbiamo subito una sconfitta pesante in un momento per noi particolarmente difficile. Da allora abbiamo fatto un percorso importante, acquisendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Ora vogliamo continuare a crescere e, soprattutto, ritrovare il piacere di giocare. Dopo un campionato impegnativo dal punto di vista mentale, nei playoff Challenge abbiamo l’opportunità di dare tutto, esprimendoci al massimo con la giusta concentrazione ma anche con entusiasmo. Affronteremo una squadra di grande valore, come abbiamo già potuto constatare; quindi, sarà fondamentale lavorare molto bene nel muro-difesa e cercare di metterle in difficoltà sia in battuta che in attacco».

La gara rappresenterà anche un’importante occasione per dare continuità al lavoro svolto durante la stagione e per affrontare un avversario di valore, in un confronto che si preannuncia equilibrato e intenso.