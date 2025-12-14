Volley B, Gemini Med: a Castelferretti ancora una sconfitta al tie-break

Serie D femminile: Titan Services ok con Santarcangelo

Terza sconfitta consecutiva per la Gemini Med che sabato 13 è tornata dal parquet di Castelferretti con un solo punto avendo perso 13/15 al tie-break contro gli anconetani proprio com’era successo due settimane fa contro Loreto al Pala Casadei.

“I primi due set li abbiamo giocati come a Osimo, abbiamo visto i fantasmi e fatto tantissimi errori, regalando tantissimo – Analizza a fine match il coach Roberto Pascucci. - Nel terzo, dopo un time-out chiamato sull’8/2 per gli avversari, abbiamo iniziato a reagire, a murare e a difendere e i nostri due attaccanti principali, Frascio e Oforah, hanno cominciato a macinare punti. Abbiamo vinto facilmente il quarto set ma nel tie-break siamo andati sotto 2/7. Dopo un altro time-out, abbiamo recuperato fino all’11 pari e abbiamo perso per una pestata di linea sulla battuta. Diciamo che dobbiamo ritrovare la nostra strada e ripartire dagli ultimi due set di oggi che sono stati buoni. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che abbiamo recuperato un punto da una partita che a metà del terzo set era persa 3 a 0 e che abbiamo ritrovato una certa efficacia in battuta”.

IL TABELLINO

Sabini Castelferretti – Gemini Med San Marino 3-2

Castelferretti. Gaggiotti 13, Giuliani 1, Schiaratura 21, Licitra 18, Cesarini 1, Giaccaglia 4, Violini 17, Freddi, Marchetti (L). N.E. D’Angelo, Reginelli, Mariotti, Giombini, Gasparroni. Ace 9. Battute sbagliate 11. Muri punto 3. All. Nazaro Silvestrini.

Gemini Med. Frascio 27, Rondelli, Bernardi 3, Facchi 11, Giri (L2), Rizzi (L1), Benvenuti 4, Orazi 2, Oforah 26, Conti, Ceccolini 1. N.E. Borghesi, Mazza. Ace 6. Battute sbagliate 10. Muri punto 10. All. Roberto Pascucci.

Arbitri: Sofia Gianferro (1°) e Matteo Cetraro (2°).

PARZIALI: 25/19 25/15 23/25 20/25 15/13

Classifica. Sab Group Rubicone 28, Libertas Osimo 25, Querzoli Forlì 23, Novavolley Loreto 19, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Gemini Med San Marino 19, Paoloni Macerata 17, Okkaido Bologna 14, Sabini Castelferretti 13, Sios Novavetro San Severino Marche 12, M&G Grottazzolina 7, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Montorio Teramo. Sabato 20 dicembre ore 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

Titan Services San Marino – Acerboli Santarcangelo 3 a 0 (25/15 25/16 25/16).

Il derby di sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle è andato alla Titan Services che si è facilmente imposta per 3-0. “Abbiamo disputato la migliore partita della nostra stagione – ha detto a fine match l’allenatore Stefano Sarti. – Nonostante una settimana difficile con qualche atleta reduce da infortuni e problemi fisici, le ragazze hanno espresso tutto il loro gioco, si sono concentrate su ogni palla e hanno dimostrato di aver compiuto un salto di qualità. Devo dire brave a tutte loro”.

Titan Services. Tiezzi 3, Tura 14, Pedrelli 14, Ghinelli 14, Muccioli 7, Menicucci 3, Guerra 2, Sarasini, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Casadei, Bernardi, Gasperoni, Traversi. All. Stefano Sarti.

lClassifica. Vtr Rimini 20, Unica Volley Rimini 16, Alfonsine 14, Mattei Ravenna 14, Titan Services San Marino 13, Idea Volley Bellaria 12, Vbr Liverani Lugo 11, Acerboli Santarcangelo 10, Bcc Romagnolo Cesena 9, Figurella Rimini 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Volley Academy Benelli 7.

Prossimo turno. Bcc Romagnolo Cesena - Titan Services San Marino. Venerdì 19 dicembre alle 20.30 a Cesena.