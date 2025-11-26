Volley B, Gemini Med: arriva Loreto

Serie D femminile, la Titan Services fa visita all’Unica Volley

Da sabato prossimo fino alla sosta natalizia, la Gemini Med è attesa da un ciclo di partite piuttosto impegnativo. Il 29 sale in Romagna la Novavolley Loreto; poi i titani viaggeranno a Osimo e a Castelferretti per chiudere l’anno in casa con il Teramo.

Che ne pensa di questi incontri lo chiediamo a Michele Orazi, centrale arrivato in casa Gemini Med quest’anno, portando una bella quota di esperienza sotto rete: “Sono convinto che le prossime partite saranno un test per capire, effettivamente, a cosa possiamo puntare nel prosieguo della stagione. Affronteremo squadre forti e ben organizzate”.

Che idea ti sei fatto della Novavolley Loreto, l’avversaria di sabato prossimo?

“Conosco qualche loro elemento. Come dicevo, sono una squadra molto ben organizzata, giovane, unita e motivata; con un allenatore che prepara molto bene le partite. Giovani, uniti e motivati. Hanno vinto al tie-break contro una corazzata come Osimo, dovremo essere pronti se vogliamo continuare la nostra scia di vittorie”.

Che voto dai alla tua stagione fin qui e come sta andando l’esperienza sammarinese?

“A San Marino mi sto trovando bene con tutti. Si lavora bene e c’è una grande organizzazione da parte della società e dell’allenatore. Per quel che mi riguarda, sono dell’idea che si possa sempre migliorare e poi ho perso per infortunio le prime tre gare di campionato. Direi che per ora non me la sento di darmi un voto”.

Classifica. Sab Group Rubicone 19, Libertas Osimo 18, Gemini Med San Marino 17, Novavolley Loreto 14, Querzoli Forlì 14, Cavallino 4 Torri Ferrara 13, Paoloni Macerata 12, Okkaido Bologna 11, M&G Grottazzolina 7, Sabini Castelferretti 7, Sios Novavetro San Severino Marche 7, Don Celso Volley Fermo 3, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino - Novavolley Loreto. Sabato 29 novembre ore 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

Trasferta a Tavullia per la Titan Services che sabato prossimo affronta l’Unica Volley, seconda forza del campionato in casa di Valentino Rossi.

“Squadra tosta come tutte le altre di questo campionato. – Afferma Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. - Come sempre cercheremo di fare risultato. La partita di sabato scorso ci ha portato la terza vittoria consecutiva e una bella iniezione di fiducia ma non dovremo sottovalutare l’Unica Volley che è un team con grande potenziale d’attacco. Dunque dovremo fare grande attenzione e limitare soprattutto le loro bande. Il campo è uno di quelli difficili ma mi sembra che la squadra sia in crescita: sarà una bella sfida”.

Classifica. Vtr Rimini 11, Unica Volley Rimini 10, Mattei Ravenna 10, Alfonsine 10, Caf Acli Stella Rimini 9, Acerboli Santarcangelo 8, Titan Services San Marino 7, Idea Volley Bellaria 7, Bcc Romagnolo Cesena 6, Figurella Rimini 5, Volley Academy Benelli 4, Vbr Liverani Lugo 3.

Prossimo turno. Unica Volley Rimini - Titan Services San Marino. Sabato 29 novembre alle 18.15 a Tavullia.