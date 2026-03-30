Volley B, Gemini Med battuta a Loreto (3-0)

Prossimo turno sabato 11 aprile alle 17.30 a Serravalle contro la Nef Re Salmone Osimo

La Gemini Med torna da Loreto sconfitta, tuttavia il 3 a 0 subito non racconta tutta la verità sul match. “Devo dire che sono contento dell’atteggiamento tenuto dai miei giocatori – ha detto a fine partita l’allenatore Roberto Pascucci. - Abbiamo lottato fino al 20 pari in tutti e tre i set, poi ci è mancato di buttare giu la palla. Chiaro che per giocare alla pari contro avversari così forti dovremmo essere al completo. Abbiamo patito il loro opposto e a tratti sofferto in ricezione ma ripartiamo con la speranza di aver ritrovato il nostro gioco”.

IL TABELLINO

Novavolley. Campana 1, Torregiani 22, Sarzi 8, Ujkaj 7, Giannini, Nobili 9, Dignani (L). N.E. Marchetti, Zazzarini, Sampaolesi, Magini, Forconi, Papa, Polidori. Ace 5. Battute sbagliate 12. Muri punto 5. All. Gervasio Iurisci.

Gemini Med. Rondelli, Bernardi 1, Facchi 8, Giri, Rizzi (L1), Benvenuti 5, Orazi 8, Oforah 14, Conti, Ceccolini, Tuccelli (L2), Seveglievich 7. N.E. Frascio, Borghesi, Mazza. Ace 1. Battute sbagliate 6. Muri punto 9. All. Roberto Pascucci.

Arbitre: Stefania Petrera (1°) e Denise Mary Rose Bianchi (2°).

PARZIALI: 25/21 25/22 25/21

Classifica. Sab Group Rubicone 51, La Nef Re Salmone Osimo 50, Novavolley Loreto 47, Gemini Med San Marino 43, Querzoli Forlì 43, Cavallino 4 Torri Ferrara 41, Sabini Castelferretti 34, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 26, M&G Grottazzolina 21, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 9, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – La Nef Re Salmone Osimo. Sabato 11 aprile alle 17.30 a Serravalle.