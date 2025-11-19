Volley B, Gemini Med di scena a Grottazzolina

Serie D femminile: la Titan Services ospita la Liverani Lugo

Sabato 22 novembre la Gemini Med San Marino è attesa da una partita piuttosto complicata a Grottazzolina, nel fermano, contro una squadra che era partita fortissimo, vincendo le prime due partite in campionato ma che poi ha collezionato tre sconfitte raccogliendo un solo punto a Teramo, nell’ultima giornata.

Chiaro che i marchigiani vorranno riprendere la loro marcia e fare punti mentre l’obiettivo della Gemini Med è portare a casa la quinta vittoria consecutiva in campionato. Arbitreranno Tommaso Piccininni (1°) e Francesca Righi (2°). Un giocatore che può dare una grossa mano, nel cercare la vittoria è Izuchukwu Oforah, l’opposto nigeriano che rappresenta la più bella sorpresa di quest’inizio di stagione. Gli abbiamo rivolto qualche domanda.

Oforah, è la tua prima volta in Italia e a San Marino? Durante la tua carriera, in quali campionati e divisioni hai giocato prima di unirti alla Gemini? “Sì, questa è la mia prima stagione in un campionato italiano. Ho giocato due anni in Albania, nella Super League, e poi sono andato a giocare anche a Dubai, ma non è stata un’esperienza molto positiva”.

Cosa ne pensi del campionato italiano di Serie B? Quanto vale rispetto a quelli che hai giocato all'estero?

“La serie B italiana è più competitiva rispetto ai campionati in cui sono stato in precedenza. Mi piacerebbe mettermi alla prova in un campionato di livello superiore qui in Italia”.

Dal punto di vista sportivo la Nigeria è conosciuta soprattutto perché ha molti calciatori e atleti di talento, ma non sappiamo molto della pallavolo nigeriana. Qual è il suo livello?

“Il livello della pallavolo nigeriana non è alto. Noi giocatori manchiamo di visibilità e di campionati e gli atleti hanno bisogno di competere per mostrare le loro abilità e il loro talento. Molti nostri giocatori potrebbero giocare in campionati di alto livello all'estero ma a causa della mancanza di visibilità, di competizioni e di pubblicità non sono conosciuti nel mondo della pallavolo”.

Classifica. Libertas Osimo 17, Sab Group Rubicone 16, Gemini Med San Marino 14, Querzoli Forlì 13, Novavolley Loreto 12, Cavallino 4 Torri Ferrara 12, Paoloni Macerata 10, Okkaido Bologna 9, M&G Grottazzolina 7, Sabini Castelferretti 7, Sios Novavetro San Severino Marche 4, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2, Don Celso Volley Fermo 0.

Prossimo turno. M&G Grottazzolina - Gemini Med San Marino. Sabato 22 novembre ore 21 a Grottazzolina.

Serie D femminile Due vittorie al tie-break contro Figurella e Vtr hanno permesso alla Titan Services San Marino di lasciare temporaneamente la zona retrocessione. A salire al Pala Casadei sabato prossimo sarà la Liverani Lugo, squadra che oggi occupa l’ultimo posto il classifica. Uno scontro diretto per la salvezza? “No, è troppo presto per considerarlo uno scontro salvezza anche perché il campionato è equilibrato e a ogni giornata la classifica si rivoluziona. – È il parere di Stefano Sarti, allenatore della Titan Services. – Oggi è Lugo a essere in fondo alla classifica (e speriamo ci resti almeno fin dopo che l’avremo incontrata) ma non è detto che ci rimanga. La Liverani ha individualità forti, centrali che mettono a terra la palla e un suo gioco che dovremo valutare e, di conseguenza, contrastare: non bisogna sottovalutare questa squadra. Ovviamente le due partite vinte ci danno fiducia e senz’altro stiamo migliorando. Speriamo di continuare così”.

Classifica. Mattei Ravenna 10, Vtr Rimini 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Unica Volley Rimini 7, Alfonsine 7, Idea Volley Bellaria 7, Figurella Rimini 5, Acerboli Santarcangelo 5, Titan Services San Marino 4, Volley Academy Benelli 3, Bcc Romagnolo Cesena 3, Vbr Liverani 3.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Vbr Liverani. Sabato 22 novembre alle 19.30 a Serravalle.