Volley B, Gemini Med di scena a Osimo

Serie D femminile: La Titan Services ospita Bellaria

La partita di sabato prossimo a Osimo vedrà confrontarsi la seconda e la terza forza del campionato. Sarà una partita complicata perché Osimo è, ad oggi, una serissima pretendente alla promozione e perché la Gemini Med arriva da una sconfitta casalinga al tie-break contro Loreto.

“Con Loreto non siamo stati incisivi in battuta. La loro ricezione forse ci ha un po’ sorpreso e il loro alzatore, con palle facili da giocare, ha potuto variare a piacimento. – E' l’analisi di Filippo Facchi, giovane centrale della Gemini Med che l’anno scorso murava per San Severino Marche. – Credo che noi si sia fatta una buona prestazione quando la palla era nella nostra parte del campo ma non è bastato. Nel tie-break, poi, siamo partiti malissimo, abbiamo recuperato ma abbiamo perso ai vantaggi. Forse ha pesato anche un po’ di sfortuna”.

Come vedi la partita contro Osimo?

“Stiamo cercando di prepararci al meglio. È un match che sentiamo molto, sia perché loro sono fortissimi (ma noi non ci sentiamo da meno), con alcuni giocatori che provengono dalla A3 ed altri molto esperti della categoria; sia perché è la squadra che fino all’anno scorso allenava il nostro coach Roberto Pascucci: Certamente daremo il nostro massimo”. La partita sarà nelle mani di Chiara Maran (1° arbitro) e Paolo Zamparini (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 22, Libertas Osimo 20, Gemini Med San Marino 18, Querzoli Forlì 17, Novavolley Loreto 16, Cavallino 4 Torri Ferrara 16, Paoloni Macerata 12, Okkaido Bologna 11, Sios Novavetro San Severino Marche 10, Sabini Castelferretti 8, M&G Grottazzolina 7, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.

Prossimo turno. Libertas Osimo - Gemini Med San Marino. Sabato 6 dicembre ore 17.30 a Osimo.

Serie D femminile. Dopo la brutta partita giocata contro l’Unica Volley, sabato prossimo la Titan Services proverà a risollevarsi affrontando in casa l’Idea Volley Bellaria (si gioca a Falciano alle 19.30).

“Mi aspetto una partita migliore da parte delle ragazze, che tornino ad esprimere il loro gioco e, dagli allenamenti fatti in settimana, mi pare che abbiano voglia di dimostrare di non essere quelle di sabato scorso. – Afferma coach Stefano Sarti. - Bellaria è una squadra esperta che saprà come metterci in difficoltà ma la affronteremo tentando di rifarci e restando concentrate. Purtroppo perdiamo per qualche tempo Aurora Lazzari per una recidiva al ginocchio, però le altre infortunate stanno recuperando”.

Classifica. Vtr Rimini 14, Unica Volley Rimini 13, Alfonsine 12, Mattei Ravenna 11, Idea Volley Bellaria 9, Caf Acli Stella Rimini 9, Acerboli Santarcangelo 9, Figurella Rimini 8, Titan Services San Marino 7, Bcc Romagnolo Cesena 6, Vbr Liverani Lugo 6, Volley Academy Benelli 4.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Idea Volley Bellaria. Sabato 6 dicembre alle 19.30 a Falciano.