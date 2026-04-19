Volley B, Gemini Med ko in casa con Castelferretti (1-3)

In serie D femminile la Titan Services crolla a Lido Adriano 3-0

Come previsto, quella contro Castelferretti è stata una battaglia che, alla fine, i marchigiani hanno vinto meritatamente. Per larghi tratti del match le squadre si sono equivalse ma, alla fine, il colpo del ko l’ha tirato la Sabini.

“Ci è manacato mettere la palla a terra nei momenti decisivi dei set dopo che nel primo c’eravamo riusciti e avevamo giocato un buona pallavolo – analizza a fine partita Roberto Pascucci, allenatore sammarinese – Se non fai punti quando costruisci buone azioni, contro una squadra in fiducia e aggressiva come Castelferretti paghi dazio, ed è quello che ci è successo. Lasciare loro un piccolo break di vantaggio può essere fatale e così è stato. Peccato perché potevamo fare meglio ed essere più cinici quando contava esserlo”.

Cronaca. Si inizia con coach Pascucci che invita i suoi a rischiare qualcosa in battuta fin da subito. Sul 7/4 arriva il primo time-out ospite nel tentativo di arginare un break di 4/0 portato dalla Gemini Med. In questa fase è protagonista Facchi con due muri punto e una conclusione dal centro. Si iniziano a vedere le prime lunghe fasi di gioco nelle quali sono le difese a mettere in difficoltà gli attacchi. A fare la differenza sono il muro sammarinese che mette a terra ben 6 punti in questo primo set e la battuta con 4 ace. Castelferretti si disunisce, commette qualche errore di troppo in battuta e in attacco: ne esce un netto 25/17.

L’inizio del secondo parziale vede la situazione invertirsi. È Chiaravalle ad essere più efficace in battuta e a muro e la Gemini Med, troppo fallosa, si trova costretta a chiamare time-out sul 7/11 per riordinare le idee. Pascucci cambia la diagonale inserendo Conti e Ceccolini per Rondelli e Oforah ma l’andamento del set non cambia. Sul 18/24 la Gemini Med ha un sussulto, piazza un parziale di 3 a 0 ma ormai è tardi e si chiude sul 21/25. La terza frazione di gioco vive all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si equivalgono in tutti i fondamentali di gioco e anche negli errori... Si arriva inevitabilmente ai vantaggi.

La Gemini Med ha tre occasioni per chiudere in proprio favore ma non le sfrutta. Sul 26 pari sono due attacchi ospiti a decretare il 26/28. Nella quarta ripresa di gioco i marchigiani mettono il muso avanti fin da subito (6/8) e conservano il vantaggio fino alla fine imponendosi 23/25 nonostante sul 20/24 la Gemini Med fosse riuscita ad annulate tre match-point.

IL TABELLINO

Gemini Med San Marino – Sabini Castelferretti 1-3

Gemini Med. Facchi 10, Seveglievich 7, Orazi 10, Rondelli 2, Benvenuti 12, Oforah 19, Rizzi (L1), Ceccolini 1, Conti 2, Bernardi 1, Frascio, Borghesi. N.E. Giri, Tuccelli (L2). Ace 4. Battute sbagliate 10. Muri punto 17. All. Roberto Pascucci.

Sabini. Gaggiotti 5, Giuliani 1, Schiaratura 25, Reginelli, Licitra 17, Violini 13, Giombini (L1), Farinelli (L2), Gasparroni 7. N.E. D’Angelo, Mariotti, Cesarini, Marchetti. Ace 7. Battute sbagliate 18. Muri punto 5. All. Silvestrini – Sciati.

Arbitri: Francesco Sacrini (1°) e Marzio Camiscia (2°).

PARZIALI: 25/17 21/25 26/28 23/25

Classifica. Sab Group Rubicone 57, La Nef Re Salmone Osimo 55, Novavolley Loreto 49, Querzoli Forlì 49, Cavallino 4 Torri Ferrara 45, Gemini Med San Marino 44, Sabini Castelferretti 40, Paoloni Macerata 34, Okkaido Bologna 32, Sios Novavetro San Severino Marche 29, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 11, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Volley Montorio - Gemini Med San Marino. Sabato 25 aprile alle 17 a Montorio al Vomano.

Serie D femminile

Volley Academy Benelli – Titan Services 3 -0 (25/17 25/22 25/16)

Brutta partita della Titan Services che nell’anticipo di venerdì 17 a Lido Adriano ha ceduto alle padrone di casa della Volley Academy per 3 a 0, perdendo nettamente il confronto. “Purtroppo siamo state troppo fallose in tutto l’arco della partita. Ben 34 gli errori fra ricezione, attacco e battuta: con questi numeri, impossibile imporsi – è il commento di coach Stefano Sarti a fine partita. – Giusto nel secondo set siamo state competitive fino al 22/20 ma l’ennesimo errore ci ha affossato. L’assenza della palleggiatrice Tiezzi non può essere una scusante, potevamo comunque fare meglio. Sapevamo che tipo di squadra andavamo ad affrontare e non abbiamo fatto niente per impedire il loro gioco. Adesso speriamo di riuscire a fare bene almeno nell’ultima di campionato perché la situazione si è complicata”.

Titan Services. Casadei, Cesarini 1, Tura 7, Pedrelli 8, Ghinelli 4, Sarasini 10, Muccioli 1, Guerra 1, Menicucci 2, Pasolini (L1), Petre Paoli (L2). N.E. Lazzari, Bernardi, Gasperoni. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 52, Vbr Liverani Lugo 49, Mattei Ravenna 34, Idea Volley Bellaria 33, Unica Volley Rimini 29, Alfonsine 29, Figurella Rimini 27, Titan Services San Marino 26, Volley Academy Benelli 26, Acerboli Santarcangelo 25, Bcc Romagnolo Cesena 24, Caf Acli Stella Rimini 24.

Prossimo turno (ultima di campionato). Titan Services San Marino – Pallavolo Alfonsine. Sabato 25 aprile alle 19.30 a Serravalle.