Volley B, Gemini Med passa a Ferrara 1-3

La Titan Services al tie-break sulla Volley Academy

Bella vittoria della Gemini Med sabato 10 gennaio alla ripresa del campionato. I titani si sono imposti dopo una prova autorevole ai padroni di casa del Ferrara. Una vittoria importante che sistema San Marino al quarto posto in classifica dopo una partita sostanzialmente dominata. “Potevamo fare anche meglio nel primo set, che abbiamo perso buttandolo un po’ via – dice a fine match Roberto Pascucci, coach della Gemini Med. – Va anche detto che a Ferrara mancava l’opposto titolare e questo ci ha indubbiamente favorito. Nel secondo e quarto set abbiamo preso un buon vantaggio e l’abbiamo gestito fino alla fine. Nel terzo eravamo sotto 22/24 e siamo stati bravi a ribaltarlo vincendolo 26/24 grazie a una buona performance a muro.

Era una vittoria che ci voleva per rimanere nei piani alti della classifica. Abbiamo avuto belle prove da parte delle due nostre principali bocche da fuoco, Oforah e Frascio autori di 30 e 20 punti rispettivamente ma tutta la squadra ha fornito un’ottima prestazione riprendendo quel “filo” del nostro gioco che le sconfitte con Loreto, Osimo e Castelferretti ci avevano fatto smarrire”.

IL TABELLINO

Cavallino 4 Torri Ferrara – Gemini Med San Marino 1-3

4 Torri. Manià 5, Daddio, Ciardo 6, Margutti 12, Bellia, Dosi 7, Focosi 16, Rossetti 5, Gridoni 2, Roboni. N.E. Joli, Bristot, Reccavallo, Sanzogni. Ace 6. Battute sbagliate 10. Muri punto 9. All. Pupo Dall’Olio.

Gemini Med. Frascio 20, Rondelli 3, Bernardi 5, Facchi 1, Benvenuti 8, Orazi 10, Oforah 30, Ceccolini, Rizzi (L1). N.E. Giri (L2), Borghesi, Cicconi, Conti. Ace 11. Battute sbagliate 15. Muri punto 13. All. Roberto Pascucci.

Arbitri: Elisa Gardellin (1°) e Salvatore Francesco Iovinella (2°).

PARZIALI: (28/26 18/25 23/25 16/25)

LA CLASSIFICA Sab Group Rubicone 33, La Nef Re Salmone Osimo 31, Querzoli Forlì 29, Gemini Med San Marino 25, Novavolley Loreto 24, Paoloni Macerata 20, Cavallino 4 Torri Ferrara 19, Okkaido Bologna 18, Sabini Castelferretti 15, Sios Novavetro San Severino Marche 15, M&G Grottazzolina 9, Don Celso Volley Fermo 6, Montorio Teramo 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 5.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Sab Group Rubicone. Sabato 17 gennaio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femminile

Titan Services San Marino – Volley Academy Ravenna 3-2 (17/25 23/25 25/13 25/17 15/7)

Vittoria più difficile del previsto quella ottenuta sabato 10 al Pala Casadei di Serravalle dalla Titan Services. Le ragazze di coach Sarti si sono imposte al tie-break al Volley Academy Benelli Ravenna. “È stata una maratona – sottolinea a fine match coach Stefano Sarti. – Nei primi due set noi siamo state sottotono mentre Ravenna ci ha sorpreso giocando bene nei fondamentali di battuta e muro, sempre molto ordinate e aggressive. Nel secondo parziale, sul 23/24, una palla fuori fischiata buona ci ha condannato ma all’intervallo ho detto alle ragazze che avevamo dilapidato un vantaggio di cinque punti nel set e questo doveva farci riflettere.

Da quel momento la squadra ha cambiato atteggiamento ed è tornata a dominare esprimendo il nostro solito gioco aggressivo, cosa che avremmo dovuto fare fin dall’inizio. Non abbiamo sottovalutato un avversario che si è espresso su buonissimi livelli, è che, come ormai ripeto da inizio stagione, in questo campionato tutte le partite sono equilibrate e tutte devono essere giocate al 100%, fino in fondo”.

Titan Services. Tiezzi 3, Tura 10, Pedrelli 11, Ghinelli 10, Sarasini 7, Muccioli 12, Guerra 3, Menicucci 11, Bernardi 2, Gasperoni, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Traversi, Ravaioli. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 23, Unica Volley Rimini 20, Idea Volley Bellaria 18, Mattei Ravenna 17, Vbr Liverani Lugo 17, Titan Services San Marino 16, Alfonsine 14, Figurella Rimini 14, Acerboli Santarcangelo 13, Bcc Romagnolo Cesena 11, Caf Acli Stella Rimini 9, Volley Academy Benelli 8.

Prossimo turno. Alfonsine – Titan Services San Marino. Sabato 17 gennaio alle 18.30 ad Alfonsine.